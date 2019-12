Gheorghe Hagi a făcut dezvăluiri despre barajul cu Slovenia pentru CM din 2002: 'Hotelul era plin de băutură'

Gheorghe Hagi a dezvăluit un episod mai puțin cunoscut petrecut înaintea meciului tur cu Slovenia, din barajul pentru Campionatul Mondial din 2002. Selecționerul de la acel moment spune că hotelul unde au fost cazați era "plin de băutură", potrivit Mediafax.

Declarațiile lui Gheorghe Hagi au venit duminică, după ce Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a spus că Hagi a avut o ieșire nervoasă în Slovenia, jignindu-l pe Mircea Sandu pentru că "nu erau camerele pregătite de către cei din conducere".

"E opinia dânsului, ce să zic eu? E opinia lor, ei știu mai bine ce au făcut, nu eu. Nu cred. Dacă gândesc la rece, nu cred în acest lucru. Într-adevăr, când am ajuns la hotel, erau niște lucruri. Aveți poze cu ce era în hotel, lucruri care nu aveau legătură cu sportul. Am fost puțin.. nu așa cum am țipat că nu îl respect pe Mircea Sandu, dar a trebuit să îi explic că nu se poate la nivel de echipa națională să fie mijlocul hotelului plin de băutură. Nu l-am certat pe Mircea Sandu. Eu veneam de la un nivel mare, nu poți intra în holul hotelului și să vezi un morman de...

Dacă mă dădeau la o parte oricum nu știu, m-au dat și după. Nu am simțit nimic atunci. După meci, au rămas pașapoartele afară. Domnul Dragomir știe mai multe. În cantonamentul naționalei era o grămadă de... Eram cine eram și era normal să reclam. Viața merge înainte. N-avea logică ce am găsit acolo", a spus Hagi, duminică, la Digi Sport.

Dumitru Dragomir a declarat că, indiferent de rezultatul din barajul cu Slovenia, Gheorghe Hagi ar fi fost demis de la națională pentru că ar fi avut o ieșire nervoasă la adresa lui Mircea Sandu, președintele de la acel moment al Federației Române de Fotbal.

"Hagi a avut o ieșire în Slovenia, jignindu-l pe Mircea Sandu, iar Sandu și-a ieșit din fire și l-a curățat. A venit în holul hotelului, a făcut gălăgie, pentru că nu pregătiseră camerele cei din conducere. Noi de la aeroport ne-am dus direct la bar, în holul hotelului. Când vine echipa la hotel le dai cheile, nu îi lași să aștepte o oră în hol. Organizarea a fost proastă din partea FRF. Hagi avea dreptate, dar nu la tonul folosit. Și-a ieșit din fire, a țipat, și aia a fost. Indiferent de ce se întâmpla acasă la meciul de acasă, cu Slovenia, tot era dat afară", a spus Dragomir, pentru sursa citată.

În 2001, Hagi a fost numit selecționer la naționala României. Fostul mare fotbalist a obținut o victorie (2-0, contra Ungariei) și o remiză (1-1, contra Georgiei), în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2002, însă a pierdut barajul cu Slovenia. În tur, la Ljubliana, tricolorii au cedat, scor 1-2, iar în partida retur, România a obținut doar o remiză, 1-1.