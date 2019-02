Gică Hagi, despre primii adversari din 2019: 'Craiova e cel mai complet club din România'

Viitorul deschide sezonul de primăvară în Liga 1 Betano cu un meci foarte tare, cu Universitatea Craiova (duminică, ora 20:00), iar Gică Hagi (53 de ani) vorbeşte la superlativ despre primii adversari din 2019, scrie Mediafax.

În această iarnă, Craiova şi Viitorul au ţinut capul de afiş cu transferurile lui Alex Mitriţă la New York City, respectiv Tudor Băluţă la Brighton, iar "Regele" consideră că absenţa micuţului mijlocaş ofensiv nu va slăbi foarte mult trupa lui Mangia, pe care o consideră cea mai completă din România: "Craiova e foarte puternică şi cu Mitriţă, şi fără el. De fapt, această echipă arată extraordinar de bine. Din punctul meu de vedere, Craiova e cel mai complet club din România", a declarat Gică Hagi, la Telekom Sport, pentru ca mai apoi să aducă şi argumente: "Au un antrenor de mare calitate, care a demonstrat că ştie să producă o muncă foarte bună, care a ridicat nivelul, plus că are experienţă internaţională. Apoi, au un stadion de cinci stele, au suporteri fantastici. Au un patron care ştie ce face, care asigură un buget. Repet, mi se pare că în acest moment e clubul cel mai bine organizat de la noi din ţară".

După primele 21 de etape, Craiova şi Viitorul sunt considerate posibile candidate la titlu, după CFR şi FCSB. Oltenii sunt pe trei, cu 38 de puncte, opt sub CFR şi două sub FCSB, în timp ce fosta campioană e pe cinci, la egalitate cu Sepsi OSK, cu 33 de puncte.