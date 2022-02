Gigi Becali s-a lepădat total de visul de a fi preşedinte: Când am candidat, am făcut-o din trufie, din mândrie, din slavă deşartă

Omul de afaceri Gigi Becali spune că nu mai vrea să candideze la preşedinţia României. După două tentative eşuate şi o condamnare la închisoare care a pus punct carierei sale politice, Becali crede că dorinţa sa de a conduce ţara a fost generată de trufie.

„Când am candidat, am făcut-o din trufie, din mândrie, din slavă deşartă. N-aş mai face-o. Spun sfinţii părinţii că o rugăciune a unui rugător face cât şapte guverne. Iustin Pârvu o spune. Dacă mă duc acum să fiu preşedinte sau prim-ministru, mai am eu timp de rugăciune? Pierd şi sufletul meu şi nici nu pot să fac nimic.

Normal, nicio secundă a omului nu are voie să fie fără rugăciune. Prima dată rugăciunea trebuie să fie cu gura, a doua oară trebuie spusă cea mai puternică rugăciune şi cea mai scurtă, totodată, „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă”. Ea intră în mintea ta şi după aia o zici automat. Când inspiri, zici „Doamne Iisuse Hristoase”, când expiri, zici „miluieşte-mă”. Pentru că el ne-a dat suflarea de viaţă. Eu rugăciunea o fac de când mă scol până mă culc. Vreau să fiu din ce în ce mai puternic să ajung pe calea duhovnicească„, a declarat latifundiarul din Pipera la Trinitas TV.