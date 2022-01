Globurile de Aur 2022: Jean Smart, cea mai bună actriţă într-un serial - comedie/musical

Jean Smart a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un serial TV - comedie/musical graţie interpretării sale din producţia de televiziune "Hacks", duminică seară, la cea de-a 79-a gală de decernare a Globurilor de Aur, atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), relatează contul de Twitter al evenimentului.



La această categorie au concurat actriţele Hannah Einbender ("Hacks"), Elle Fanning ("The Great"), Issa Rae ("Insecure"), Tracee Ellis Ross ("black-ish"), Jean Smart ("Hacks").



Acesta este primul Glob de Aur din cariera actriţei Jean Smart, care are în palmares şi patru premii Primetime Emmy.



În 2021, premiul aferent acestei categorii a fost câştigat de Catherine O'Hara, pentru rolul interpretat în serialul " Schitt's Creek ".



Cea de-a 79-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară în format virtual, fără public, din cauza pandemiei de coronavirus. Evenimentul, care nu este televizat în acest an, are loc la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.