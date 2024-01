Producţia franceză "Anatomy of a Fall" ("Anatomie d'une chute") a câştigat premiul pentru cel mai bun film străin, duminică seara, în cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfăşurată la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului.

La această categorie au mai fost nominalizate producţiile "Fallen Leaves", "Io Capitano", "Past Lives", "Society of the Snow" şi "The Zone of Interest".

Filmul, regizat de Justine Triet, cu Sandra Hüller, Swann Arlaud şi Milo Machado Graner în rolurile principale, urmează ancheta unei posibile crime, după găsirea cadavrului unui bărbat în zăpada din apropierea cabanei izolate unde locuia împreună cu soţia şi cu fiul său.

Anul trecut, premiul la această categorie a fost câştigat de producţia "Argentina, 1985"

Ceremonia, desfăşurată duminică noaptea la Beverly Hills, este prezentată de actorul american de comedie Jo Koy.

Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.