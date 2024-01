Globurile de Aur 2024: Emma Stone, cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical

Rolul din "Poor Things" i-a adus lui Emma Stone un Glob de Aur la categoria cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical, în cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfăşurată la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului, relatează agerpres.

Acesta este cel de-al doilea Glob de Aur al actriţei din 8 nominalizări. Ea a mai câştigat acest premiu în 2017 cu rolul din musicalul "La La Land", rol care avea să-i aducă în acel an şi singurul premiu Oscar din carieră.

La această categorie au mai fost nominalizate actriţele Fantasia Barrino - "The Color Purple", Jennifer Lawrence - "No Hard Feelings", Natalie Portman - "May December", Alma Pöysti - "Fallen Leaves" şi Margot Robbie - "Barbie".

Anul trecut, premiul la această categorie a fost câştigat de Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once").

Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.