Grațiere în masă în SUA - Anunțul făcut de Joe Biden (Video)

Președintele Joe Biden a anunțat o grațiere în masă pentru persoanele din închisoare și din afara închisorii cu acuzații de „deținere simplă” de marijuana, un pas major către dezincriminarea națională a canabisului și un mare câștig pentru avocații justiției penale.

„Trimiterea oamenilor la închisoare pentru deținerea de marijuana a schimbat prea multe vieți și a încarcerat oameni pentru un comportament pe care multe state nu le mai interzic”, a spus dl Biden într-o declarație joi.

Aceste noi măsuri vizează de asemenea şi rectificarea procedurilor penale, care afectează în mod disproporţionat minorităţile etnice, a justificat preşedintele SUA.



Un număr de 19 din cele 50 de state americane, precum şi capitala Washington, au legalizat consumul de canabis în scopuri recreative pentru adulţi.



În majoritatea statelor, utilizarea sa medicinală este autorizată în grade diferite, de la uleiuri cu un nivel scăzut de THC (tetrahidrocanabinol, principiu psihoactiv al canabisului) până la marijuana pură. Doar câteva state ultraconservatoare şi rurale, precum Idaho, Wyoming sau Nebraska, continuă să fie intransigente. În mod bizar, marijuana este ilegală la nivel federal, dar anunţul preşedintelui Joe Biden simbolizează un prim pas spre schimbare.



Potrivit unui studiu recent, consumul de marijuana în rândul tinerilor americani a atins niveluri record anul trecut.

Too many lives have been upended because of our failed approach to marijuana. Hear from @POTUS on the three steps he is taking to right these wrongs. pic.twitter.com/IqOxHxjgue