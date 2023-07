Grupul K-Pop BTS şi-a publicat memoriile

Superstarurile K-Pop BTS şi-au lansat, duminică, în Coreea de Sud, cartea de memorii, sărbătorind zece ani de existenţă şi fiind aşteptate cu nerăbdare de fanii lor, scrie AFP, potrivit news.ro.

"Sunt aici de la ora 9 dimineaţa şi în sfârşit am primit cartea", a exclamat Aqilah, o admiratoare din Malaezia, în faţa librăriei Kyobo din Gwanghwamun, una dintre cele mai mari din Seul.

"Beyond the Story: 10-Year Record of BTS" a fost scrisă în colaborare de jurnalistul sud-coreean Kang Myeong-seok şi de membrii trupei, potrivit editorului american Flatiron Books.

Cartea va fi lansată şi în SUA, unde a ajuns deja în fruntea listei de bestselleruri Amazon datorită precomenzilor.

Data de lansare a volumului, 9 iulie, face referire la o dată importantă din istoria trupei: ziua în care organizaţia lor de fani, cunoscută sub numele de ARMY, a fost înfiinţată în urmă cu 10 ani.

BTS, care a debutat pe 13 iunie 2013, a popularizat muzica sud-coreeană în întreaga lume, adunând miliarde de dolari prin crearea unei comunităţi de fani.

Un set special de timbre prezentat de Korea Post în luna mai s-a epuizat, cele 120.000 de seturi disponibile fiind vândute în doar trei ore.

Grupul se află în prezent într-o pauză, deoarece doi dintre membrii săi îşi fac serviciul militar obligatoriu în Coreea de Sud.