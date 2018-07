Guvernul Marii Britanii se află în criză după demisia lui David Davis, ministrul pentru Brexit

Guvernul conservator al Marii Britanii, condus de Theresa May, este cufundat în criză după demisia ministrului pentru Brexit, David Davis, slăbind poziţia premierului britanic în negocierile asupra ieşirii din UE. "Criză": acest cuvânt s-a aflat luni pe prima pagină a celor mai multe publicaţii britanice, care se întreabă asupra unui posibil "efect de domino", informează AFP, preia Agerpres.

Demisia lui Davis lasă "o gaură adâncă la vârful ministerului pus în funcţiune de May pentru a planifica şi negocia ieşirea Marii Britanii din UE", subliniază jurnalistul Jack Blanchard, pe site-ul Politico. "Lucru şi mai îngrijorător pentru Downing Street, (demisia lui) o pune pe May în poziţie de vulnerabilitate, în timp ce alţi miniştri pro-Brexit se întreabă dacă ar trebui să-i urmeze exemplul (lui Davis) şi să încerce să provoace căderea guvernului", adaugă el.

David Davis, un eurosceptic convins în vârstă de 69 de ani, a demisionat duminică, la două zile după o reuniune a Theresei May cu miniştrii săi, care a dus la anunţarea unui acord privind dorinţa de a menţine o relaţie comercială strânsă cu UE. În scrisoarea sa de demisie, Davis estimează că această cale nu va permite să se realizeze lucrurile pentru care britanicii au votat. "Vom fi într-o poziţie slabă pentru a negocia" cu Bruxellesul, a apreciat el.

Luni, la BBC, David Davis a opinat că Theresa May va supravieţui plecării sale, afirmând că el nu are intenţia, în acest stadiu, de a-i disputa leadership-ul. "Dacă aş fi dorit căderea guvernului condus de Theresa May, acesta nu ar fi fost un moment bun", a declarat el.

Downing Street urma să anunţe dimineaţa numele succesorului său. Printre numele cele mai vehiculate figurează cele a doi influenţi miniştri eurosceptici, Boris Johnson (externe) şi Michael Gove (mediu), dar şi al lui David Lidington, secretar de stat pe lângă cabinetul premierului.

Davis a fost numit în iulie 2016 la conducerea acestui minister înfiinţat după votul britanicilor în favoarea Brexit-ului. Zvonurile cu privire la o posibilă demisie a sa circulau de mai multe luni, însă el s-a arătat întotdeauna loial în public faţă de Theresa May.

Reacţionând la această demisie, liderul opoziţiei laburiste Jeremy Corbyn a apreciat că aceasta ar pune în pericol negocierile cu Bruxellesul asupra Brexit-ului, prevăzut pentru 29 martie 2019. "Plecarea lui David Davis într-un moment atât de crucial arată că Theresa May nu mai are autoritate şi este incapabilă să pună în aplicare Brexit-ul", a notat el într-o postare pe contul său de Twitter, descriind un guvern în plin"haos", în condiţiile în care acesta abia şi-a prezentat planul pentru perioada de după Brexit.

Acest plan, dezvăluit vineri seara, prevede punerea în aplicare a unei zone de liber schimb şi a unui nou model vamal cu cei 27 de membri ai UE, pentru a menţine un comerţ "fără fricţiuni" cu UE. Înainte de a-l prezenta la Bruxelles, May trebuie să îl detalieze deputaţilor britanici, precum şi Partidului său Conservator. May ar urma să le spună că proiectul său este "Brexit-ul bun", "Brexit-ul care este în interesul naţional", însă reuniunea se anunţă tensionată, cu deputaţi conservatori favorabili unui Brexit dur.