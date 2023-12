Hamas a luat o decizie radicală și pune o condiție greu de acceptat de către Israel

Arouri a declarat că ostaticii care sunt încă ţinuţi prizonieri de Hamas sunt soldaţi israelieni şi bărbaţi civili care au servit anterior în armata israeliană.

El a spus că aceştia nu vor fi eliberaţi decât dacă va exista o încetare a focului şi dacă toţi deţinuţii palestinieni vor fi, de asemenea, eliberaţi.

"Lăsaţi războiul să-şi urmeze cursul. Această decizie este definitivă. Nu vom face niciun compromis în privinţa ei", a declarat Arouri.

