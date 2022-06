Handbal feminin: Angoleza Azenaide Carlos pleacă de la Rapid

Meciul de la Vâlcea a fost ultimul joc în tricoul alb-vişiniu pentru angoleza Azenaide Carlos, anunţă clubul Rapid, anunță news.ro.

" Sezonul acesta a fost pentru mine ca un roller-coaster, din fericire cu mai multe urcuşuri decât coborâşuri. Am trăit intens fiecare meci dar adrenalina ne-a ajutat pe toţi să rezistăm şi împreună cu suporterii noştri minunaţi, am fost de NECLINTIT. Mulţumesc, Rapid pentru acest an memorabil!", a spus sportiva.

Sportiva angoleză a mai jucat la RK Podravka Koprivnica, Primeiro de Agosto (2009-2010, 2012-2013), BM Bera Bera (2010-2011) şi Petro Atletico (2014-2019).

Interul dreapta are 91 de selecţii şi 264 de goluri înscrise pentru naţionala Angolei.