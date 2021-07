Handbal masculin - Dinamo se îmtărește cu un câştigător de EHF Champions League

CS Dinamo anunţă un nou transfer la echipa campioană la handbal, perfectat de stafful managerial, alături de antrenorul Xavier Pascual. Internaţionalul algerian Khalifa Ghebdane (24 de ani / 2,02 m înălţime) se alătură formaţiai Dinamo.

Ghebdane a câştigat în 2019 trofeul EHF Champions League, cu RK Vardar.

Născut pe 26 noiembrie 1996, Khalifa Ghebdane are deja un palmares impresionant, în pofida vârstei sale. Şi-a făcut debutul la naţionala Algeriei la numai 19 ani, devenind în scurt timp titular de drept. În 2018 s-a transferat la RK Vardar, în Macedonia de Nord, cu care a câştigat încă din primul an EHF Champions League şi SEHA Liga. În sezonul 2020-2021, a jucat la Abanca Ademar Leon (finalist al Cupei Regelui 2021). În această vară a acceptat oferta campioanei României, unde va avea ocazia să lucreze sub coordonarea celui mai bun antrenor din EHF Champions League, Xavier Pascual.