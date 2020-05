Handbaliştii Ante Kuduz şi Amine Bannour, de la Dinamo Bucureşti, se numără printre cele 50 de nominalizări ale EHF pentru All Star Team a Ligii Campionilor

Handbaliştii Ante Kuduz şi Amine Bannour, de la Dinamo Bucureşti, se numără printre cele 50 de nominalizări ale EHF pentru All Star Team, sezonul 2019-2020 al Ligii Campionilor. Şi noul transfer dinamovist, Valentin Ghionea, apare între nominalizaţi, anunță news.ro.

Chiar dacă pandemia de Covid-19 a întrerupt ligile de handbal masculin din Europa, EHF a decis să formeze, prin voturile fanilor, All Star Team a Ligii Campionilor. Astfel, au fost nominalizaţi câte cinci jucători la nouă categorii, cele şapte posturi de joc, plus cel mai bun apărător şi cel mai bun tânăr jucător, iar acestora li se adaugă, la fel ca în fiecare an, şi categoria Cel mai bun antrenor.

Între cei cinci jucători de la fiecare categorie, plus pentru cel mai bun antrenor, şi tehnicienii din Liga Campionilor şi-au exprimat câteo opţiune. Celelalte nominalizări au fost făcute de experţii EHF şi presa continentală.

România este reprezentată între nominalizări de dinamoviştii Ante Kuduz, pentru cel mai bun inter stânga, şi Amine Bannour, pentru cel mai bun inter dreapta.

De asemenea, pentru postul de cea mai bună extremă dreapta apare între nominalizări şi Valentin Ghionea (Sporting Lisabona), care a fost transferat de Dinamo pentru viitorul sezon. Voturile vor începe în 26 mai, potrivit EHF.