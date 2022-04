Hanul Trei Sarmale, clădire simbol pentru Iași, demolat de actualul proprietar -Primăria afirmă că nu a emis autorizaţie pentru demolare, ci pentru consolidare

Hanul Trei Sarmale din Iaşi, unul din cele mai cunoscute hanuri din zona Moldovei, frecventat de-a lungul timpului de Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Păstorel Teodoreanu, a fost demolat de proprietarul actual al clădirii, fără a exista vreo autorizaţie în acest sens din partea primăriei, edilul Mihai Chirica susţinând că "este păcat să ai un brand şi tu să pui buldozerul", potrivit news.ro.

Clădirea în care funcţiona Hanul Trei Sarmale, situată în zona Bucium din municipiul Iaşi, a fost demolată marţi seară cu un buldozer, edilul Mihai Chirica afirmând că nu a fost emisă vreo autorizaţie de demolare din partea Primăriei.

Imagini surprinse în timpul demolării clădirii au apărut pe reţelele sociale, stârnind critici vehemente din partea ieşenilor. Oamenii au comentat că este vorba despre o clădire emblematică a Iaşiului şi că ar fi trebuit refăcută, nu demolată.

Arhitectul Iulian Nicolau, consilier USR şi şef al Comisiei Urbanism din Consiliul Local, susţine că primăria a emis o autorizaţie pentru reabilitarea şi consolidarea hanului, fără a se preciza nimic despre demolare.

"Fac apel către factorii de justiţie abilitaţi să intervină imediat pentru a reinstaura supremaţia legii în Municipiul Iaşi! ", a scris Iulian Nicolau pe Facebook.

La rândul său, actorul ieşean Ion Sapdaru consideră că "încă o legendă a Iaşiului a luat sfârşit".

"Nu vreau să fac o paralelă ironică, nu e cazul în zilele astea... "Trei Sarmale'' a fost primul local din Iaşi în care am fost acum 33 de ani. Eram într-o delegaţie de actori basarabeni şi vizitam locurile celebre din Iaşi. Am primit desigur cele trei sarmale moldoveneşti, care mi s-au părut cele mai bune mâncate vreodată şi un pahar de vin de Bucium, bun şi acela până la Dumnezeu. Apoi ne-am plimbat prin crâşmă, cineva arătându-ne cam la ce mese ar fi stat cândva Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Păstorel Teodoreanu, Octav Băncilă. Am citit tot ce am găsit despre istoria hanului de la 1675 până mai încoace. Povestea lui are multe momente dramatice, dar întotdeauna efemerii lui stăpâni găseau soluţii pentru a-l salva. Cu excepţia contemporanilor noştri. Am nişte bănuieli că demolându-l habar n-aveau de glorioasa istorie a acestui loc emblematic din Moldova. Sunt azi foarte trist', a scris actorul Ion Sapdaru pe Facebook.

Primarul Iaşiului Mihai Chirica a afirmat miercuri, într-o conferinţă de presă, că Hanul Trei Sarmale nu era o colibă, ci o construcţe emblematică pentru Iaşi şi că această clădire nu trebuia demolată.

"Nu era o frumuseţe clădirea, dar era emblematică pentru oraş. Nu a existat autorizaţie de demolare. Noi nu am primit aşa ceva, nici vorbă să fi existat vreun refuz al primăriei. Proprietarul este cel care era aseară pe excavator, va trebui să răspundă rigorilor legii. Păcat să ai un brand şi tu să pui buldozerul pe el. Proiectul viza reparaţii capitale şi extindere, în nici un caz demolare. Fiecare va răspunde pentru ce şi-a asumat", a afirmat primarul Mihai Chirica.