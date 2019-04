Horațiu Mălăele : Mi-aș fi dorit să stau în preajma lui Isus și a lui Eminescu VIDEO

Mihai Eminescu era un extrovertit și nicidecum dulce și romantic, iar cine se va încumeta să facă un film despre el ar trebui să surprindă această imagine,a afirmat maestrul Horațiu Mălăiele, la emisiunea Marius Tucă Show.Reputatul actor mărturisește că și-ar fi dorit să stea în preajma lui Eminescu ptrivit mediafax.

Renumit și pentru grafică satirică, Horațiu Mălăele a lansat în luna mai, anul trecut, volumul “HoARTiu Mălăele”, în care artistul își face un autoportret prin caricatură, desen, pastel, proză și poezie.

Un desen din acest volum, intitulat “Insomnie” sau “Eminescu”, redă o ușă și o lumină care se prelinge pe sub ea, și nu un portret al poetului. “Mă gândisem să fac un portret Eminescu, dar cum să-l faci pe Eminescu? Nu știu, când am fost întrebat de cineva <în preajma cui ai fi vrut să stai vreodată?> Și am spus...și, chiar așa am gândit atunci și cred că gândesc și acum...mi-aș fi dorit să stau în preajma lui Isus, și măcar câteva ore în preajma lui Eminescu”, a mărturisit actorul.

Și dacă ar fi stat preajma lui Eminescu, cum ar fi sunat glasul poetului? “Am făcut paranteza asta pentru că am găsit aici argumentul sonor al vocii lui Eminescu; pe care în principiu, nu-l avem sau nu-l știm, dar l-am găsit în Carmen Silva. Carmen Silva era preudonimul Elisabetei, prima soție a lui Carol I. Și, ea scria despre Eminescu, pe care l-a cunoscut la un ceai, ce frumos....Este prima mărturie a sonorității vocii lui Eminescu: . Mi s-a părut foarte frumoasă ideea”, a spus Horațiu Mălăele.

Întrebat de Marius Tucă dacă s-a gândit sau dacă ar vrea să facă un spectacol despre Eminescu, maestrul Mălăele a răspuns cu o sinceritate dezarmantă: “Nu știu dacă aș fi în stare. Este un lucru prea pretențios. Cred că de asta nici nu se prea încumetă mulți. (…) Ar trebui cineva să se încumete și să facă… pentru că istoria lui nu e atât de edulcorată. Părerea mea, e subiectivă. Dar și obiectivă”.

În opinia sa, regizorul care s-ar încumeta să facă un astfel de film ar trebui să îndeplinească trei condiții: “Ar trebui să fie un regizor bun, zic, dacă ar face un film, cu știință de carte și cu o informație bună șă vadă cât de extrovertit era Eminescu față de imaginea asta puțin dulce, puțin poetică, atât de violent romantică”.