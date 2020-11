Igor Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Vasneţov. Despre ce au discutat

Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Preşedintele în exerciţiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut, marţi, o întrevedere cu ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasneţov.

Dodon, care a pierdut, la alegerile prezidenţiale de duminică, şansa de a obţine un al doilea mandat, a declarat, pe contul său de Facebook, că a constatat, în urma discuţiilor cu diplomatul rus, "un nou nivel al dialogului strategic dintre cele două state şi existenţa unui fundament solid pentru consolidarea în continuare a interacţiunii bilaterale".

"Am avut o întrevedere de lucru cu Oleg Vasneţov, ambasador al Federaţiei Ruse în Republica Moldova. Am discutat un spectru larg de chestiuni cu privire la agenda bilaterală, diplomatul rus exprimând recunoştinţa pentru eforturile pe care le-am depus în perioada mandatului meu de preşedinte al Republicii Moldova şi orientate spre îmbunătăţirea relaţiilor moldo-ruse. În cursul întrevederii am constatat realizarea unui nivel nou al dialogului strategic dintre cele două state şi existenţa unui fundament solid pentru consolidarea în continuare a interacţiunii bilaterale, în diverse domenii de interes reciproc.

Tot marţi, premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chişinău, Dereck J. Hogan.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, "discuţiile au vizat cadrul actual al relaţiilor bilaterale, inclusiv subiectele prioritare, precum desfăşurarea la 15 noiembrie a celui de-al doilea scrutin al alegerilor prezidenţiale", fiind apreciat "efortul Guvernului în organizarea unui proces electoral corect şi democratic".

Discuţiile cu oficialii misiunilor diplomatice au loc la scurt timp după ce, în urma alegerilor prezidenţiale de duminică, candidata pro-europeană Maia Sandu a câştigat alegerile în faţa actualului preşedinte Igor Dodon.