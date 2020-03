Ilan Laufer şi Alex Coita, copreşedinţii PSL, denunţă tentativa de blocare a înregistrării partidului pusă la cale de Dan Voiculescu

Ilan Laufer şi Alex Coita, copreşedinte ai Platformei Social-Liberale, îl acuză pe Dan Voiculescu că încercă să blocheze înregistrarea PSL ca partid, pe motiv că numele formaţiunii ar fi prea asemănătos cu numele partidului sprijinit de Voiculescu - Partidul Puterii Umaniste Social Liberal (PPUSL).

"Astazi, un stimat domn avocat a fost trimis de Dan Voiculescu, presedintele de facto al PPUSL, sa blocheze si conteste in instanta formarea Platformei Social Liberale, partid al carui fondator sunt, alaturi de Alex Coita si Vlad Danciu.

Din momentul in care am lansat Platforma Social Liberala, eu si Alex Coita am fost si suntem in continuare INTERZISI la Antena 3 si la trustul domnului Voiculescu Dan in general. In acest pachet de interzisi s-a trezit peste noapte si fara nicio legatura si sotia mea.

Motivul pentru care suntem interzisi la Antena 3 si la trustul INTACT este unul foarte simplu. Am ales sa fim oameni liberi, am ales cea mai grea cale, calea LIBERTATII, in detrimentul aderarii noastre la PPUSL. Am ales sa creez alaturi de Alex Coita si intreaga echipa PSL primul proiect de tara din ultimii 15 ani, „Romania 10 in 10”, care va duce tara noastea in topul celor mai puternice 10 economii din Uniunea Europeana si va crea conditiile legale pentru repatrierea diasporei.

PPUSL referitor la deptul lor de a confisca doctrina “social-liberala” in Romania:

“Folosirea acestei marci este cu atat mai legitima cu cat sintagma “social-liberal” formeaza parte integrata din denumirea partidului si reprezinta insasi doctrina care ii guverneaza activitatea, dupa cum expres sa prevede in cadrul art 2 alin 2 din Statut: Partidul Puterii Umaniste ( social-liberal ) promoveaza doctrina umanismului politic de orientare social-liberala. Aceasta doctrina ofera repere teoretice si practice pentru solutionarea contradictiilor majore manifestate in cadrul principalelor sisteme politice ale societatii contemporane”

Acesta incercare de a CONFISCA o ideologie intr-un stat democratic, membru UE, in anul 2020, demonstreaza ca Dan Voiculescu considera ca doctrina Social - Liberala ii apartine pe persoana fizica, asa cum considera si George B. Selden ca patentul pentru automobil ii apartine pe vecie, pana cand a ajuns fata in fata cu Henry Ford care a refuzat sa se lase intimidat de o armata de avocati si a reusit intr-un final sa castige procesul secolui din SUA.

Domnule Dan Voiculescu, cu tot respectul va spun, de aceasta data din pacate nu faceti decat sa blocati primul proiect de tara din ultimii 15 ani: Romania 10 in 10!

Nu faceti decat sa imi demostrati ca am luat cea mai buna decizie pentru proiectul de tara Romania 10 in 10, atunci cand am decis impreuna cu Alex Coita sa ne vedem de drumul nostru. Drumul viitorului, si nu al trecutului Romaniei!", scrie Ilan Laufer pe Facebook.

O poziţie mult mai dură are Alex Coita, cel care îşi începe postare cu formula "Să vă fie rușine, domnule Dan Voiculescu!"

"Din ziua de 1 decembrie, de când am lansat Platforma Social Liberală, și până astăzi, am ales din bun simț să tratez cu discreție subiectul interzicerii mele la Antena 3. Cred că trecutul trebuie să rămână acolo unde îi este locul și noi să ne urmăm calea noastră, către un viitor mai bun pentru România.

Dar acum nu mai pot să tac! Pentru că văd că stafiile une urmăresc și blochează proiecte care vor să aducă o schimbare în bine în această țară.

Anul trecut, eu și persoane din imediata mea apropiere au fost supuse unor presiuni greu de imaginat pentru a se înregimenta într-o structură politică numită PPPUSL, partidul condus de facto de Dan Voiculescu. Poate am fost naiv că am permis să existe un dialog pe acest subiect și am încercat să mă conving de adevărul care se ascunde dincolo de etichete și percepții publice. Dar am fost extrem de tranșant când am refuzat să fiu o marionetă a unui om care își are locul în trecut și care nu mai are nimic de oferit astăzi României. Am luat o decizie clară, asumată, de a merge pe drumul meu, independent, și de a construi cu muncă și seriozitate un proiect de țară pentru România.

Știam că decizia mea va avea consecințe, dar nu m-am temut, cum nu m-am temut nici în trecut, când am ales să spun adevăruri incomode de la o tribună hulită de mulți.

Astăzi, am aflat că partidul lui Dan Voiculescu, președintele de facto al PPUSL, încearcă să blocheze înființarea Platformei Social Liberale, un partid construit cu un singur scop: acela de a promova un proiect de țară de care România are nevoie acum.

Domnule Voiculescu, vă spun cu tot respectul datorat unui om care este de o vârstă cu părinții mei: vedeți-vă de drumul dumneavoastră, acela care este, și încercați să scăpați de blestemul mizelor meschine și gândirii înguste care a adus România în starea în care se află astăzi. Îmi este mie rușine pentru dumneavoastră că, în loc să încercați să faceți ceva bun pentru România în timpul pe care îl mai aveți, alegeți să puneți bețe în roate unor tineri care se dedică, după știința și puterile lor, unui proiect adevărat pentru țară.

O doctrină politică nu poate fi cumpărată pe persoană fizică, domnule Voiculescu, așa cum nici oamenii adevărați nu pot fi cumpărați. Ați vrut să mă cumpărați, domnule Voiculescu, fără să înțelegeți diferenta dintre expertiza unui om care are ceva de spus și de oferit societății și controlul total asupra sufletului și conștiinței unei persoane.

Puteți să contestați până în pânzele albe un proiect politic născut liber. Vă provoc să împroșcați cu noroi niște tineri care au încercat, în vremuri dificile, să facă ceva bun, așa cum au știut și au putut. Nu mă speriați, nici dumneavoastră, nici alții ca dumneavoastră care au încercat de-a lungul timpului să mă subjuge. Voi merge înainte, cu mai multă determinare, având de partea mea adevărul și foarte mulți români care au simțit și au înțeles că este nevoie de o schimbare.

Rămâneți în trecut, acolo unde vă este locul. De acum, viitorul aparține nouă! Platforma Social Liberală merge înainte!", scrie Coita pe Facebook.