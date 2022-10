Imagini inedite cu Joe Biden: plătește de 4 ori prețul unor taco/ Video

Preşedintele american Joe Biden a plătit de patru ori preţul unor taco, în timpul unei vizite la Los Angeles, în semn de solidaritate cu americanii afectaţi dur de inflaţie, cu trei săptămâni înainte de alegerile de la jumătate de mandat, relatează AFP.

Locatarul Casei Albe i-a cerut, zâmbind, vânzătorului ca banii pe care i-a dat în plus să fie folosiţi la plata mâncării următorului client.

Angajatul voia iniţial să-i reducă nota preşedintelui Statelor Unite cu 50%, pentru a-l recompensa pentru misiunea sa în ”serviciul public”.

El cerea 16,45 dolari, pentru cele două quesadilla şi şase taco comandate de Biden şi câţiva aleşi californieni.

În loc să accepte acest gest comercial, preşedintele democrat - afectat de o creştere puternică a preţurilor în Statele Unite şi care ar putea să-şi piardă majoritatea în Congres, în alegerile de la jumătatea de mandat - i-a plătit 60 de dolari.

INFLAŢIE 8,2% ÎN DECURS DE UN AN

Biden a dat dovadă de această largheţe la doar câteva ore după publicarea unor noi date ale inflaţiei, care au confirmat o pierdere a puterii de cumpărare a americanilor.

Preţurile au crescut cu 8,2% în septembrie, în ultimul an, potrivit indicelui CPI - de refereinţă -, publicat joi de către Departamentul american al Muncii.

Inflaţia a crescut din nou, cu +0,4% în decurs de o lună, din august în septembrie, după ce a crescut cu +0,1% din iulie în august.

Joe Biden a anunţat joi seara că urmează să ia ”săptămâna viitoare” decizii cu privire la preţul benzinei, care rămâne ”prea mare”.

Şeful statului american se află în prezent într-un turneu în mai multe state din Vest, în susţinerea aleşilor democraţi, înaintea alegerilor de la jumătate de mandat.

