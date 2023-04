Imagini îngrozitoare: Un fost politician din India şi fratele său, uciși în direct la TV - Video

După ce au fost trase focuri de armă, trei bărbaţi care susţinuseră că sunt jurnalişti s-au predat rapid şi au fost luaţi în custodie, a informat presa locală.

Fiul adolescent al lui Ahmed a fost împuşcat mort de poliţie cu câteva zile mai devreme. Ahmed susţinuse anterior că poliţia îi ameninţa viaţa.

Videoclipul îi arăta pe Ahmed şi fratele său, Ashraf, vorbind cu jurnaliştii în drum spre un control medical la un spital din apropiere, cu câteva secunde înainte ca amândoi să fie împuşcaţi.

Murderers shouted "Jai Sri Ram" after firing bullets on Atiq Ahmed and Ashraf.



