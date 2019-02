Imagini ŞOCANTE! Cum arată victimele 'medicului' italian: 'Situația este mult mai gravă decât a prezentat-o presa'

Medicul Radu Ionescu a prezentat, într-un videoclip postat pe contul de Instagram, fotografii alei unei foste paciente operate de falsul medic italian Matteo Politi, precizând că este vorba de "o mutilare în urma unei operații de augmentare cu mastopexie", transmite Mediafax.

"Situația acestui impostor este mult mai gravă decât a prezentat-o presa. Mă refer la mutilările pe care le-a efectuat în urma practicării medicinei fără drept", spune doctorul Radu Ionescu, într-un story pe contul său de Instagram.

Doctorul estetician povestește apoi cum una dintre pacientele italianului Matteo Politi s-a prezentat la el în cabinet pentru a încerca să rezolve „situația lăsată de impostor”, respectiv o mutilare în urma unei operații de augmentare cu mastopexie.

„Pe lângă rezultatul dezastruos estetic pe care îl are, are încă și o complicație locală, care se numește necroză de areolă. Practic, în urma actului chirurgical, se întrerupe vascularizația zonei pigmentare a sânului, determinând la nivelul acesteia, o zonă cicatricială, mutilantă, extrem de greu de rezolvat chirurgical într-un timp ulterior. Se recomandă să se aștepte până la un an de zile și atunci se vor încerca niște manevre chirurgicale de reconstrucție a acetei zone. Dacă nu, vom încerca printr-un tatuaj să remediem situația local”, a spus doctorul Radu Ionescu.

Medicul susține că pacienta maltratată de către italian și-a dat acceptul pentru ca fotografiile să poată fi publicate.

Italianul care a operat în clinici private deși avea doar 8 clase va fi audiat, în momentul în care va ajunge în București, la Secția 4 Poliție. El a fost prins miercuri dimineață de polițiștii de frontieră de la Curtici, județul Arad, în timp ce încerca să fugă din țară.

