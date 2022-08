Imagini spectaculoase din India. Două clădiri turn, comstruite fără autorizație, au fost demolate

Autorităţile indiene au demolat, duminică, două clădiri-turn construite ilegal în Noida. Clădirile au dispărut în mai puţin de zece secunde, lăsând în urma lor un nor de praf şi zeci de mii de tone de moloz, relatează Reuters, potrivit news.ro.

Mulţimea care a asistat la demolare de pe acoperişurile clădirilor înalte din zonă a aplaudat în momentul în care clădirile înalte de 103 metri au fost demolate controlat.

Anul trecut, Curtea Supremă a decis demolarea celor două clădiri-turn, după o lungă luptă în instanţe, ajungând la concluzia că s-au încălcat mai multe reglementări legate de construcţii şi norme de siguranţă la incendiu.

S-au folosit peste 3.700 de kilograme de explozivi. Demolarea a avut loc la ora locală 14.30.

Destroyed in seconds: Noida's Supertech #TwinTowers become the tallest structure to be demolished in India



It took ₹20 crore to demolish the ₹800 crore worth building.pic.twitter.com/9HdCDix0fl