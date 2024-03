Imagini spectaculoase! Un pod de 2,5 km din Baltimore s-a prăbuşit după ce a fost lovit de o navă - Video

Podul Key Bridge din Baltimore, Maryland, cu o lungime de 2,57 km, s-a prăbuşit marţi după ce un cargobot a intrat în coliziune cu acesta, relatează presa americană.

Podul a fost închis circulaţiei în urma unui "incident", a anunţat Autoritatea de transport din Maryland pe contul său de X, a relatat postul american ABC, potrivit news.ro.

Potrivit primelor informaţii, vasul a lovit unul dintre pilonii podului Francis Scott Key, care are o înălţime de peste 350 de metri, provocând prăbuşirea acestuia.

Accidentul a fost confirmat de Matthew West, subofiţer al Pazei de Coastă din Baltimore, pentru New York Times. El nu a precizat tipul de navă şi nici momentul în care aceasta a lovit podul. Amploarea pagubelor nu a fost imediat clară.

Imaginile cu podul prăbuşit sunt spectaculoase. În mai multe videoclipuri postate pe reţelele sociale se poate observa că o parte considerabilă din impresionanta structură metalică, inaugurată în 1977, s-a prăbuşit în râul Patapsco.

The Francis Scott Key Bridge in Baltimore has just completely collapsed after a cargo ship crashes into the bridge. How can something like this happen with a near 50-year old bridge entirely collapsing? A testament to the state of infrastructure in the U.S.? https://t.co/bBxgfqa7es