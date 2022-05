În mare secret, Jill Biden a călătorit în Ucraina și s-a întâlnit cu soția lui Volodimir Zelenski (foto-video)

Prima doamnă a SUA, Jill Biden, a făcut duminică o vizită neanunțată în Ucraina pentru a-și arăta sprijinul pentru poporul ucrainean. Călătoria lui Jill Biden a fost secretă, devenind cel mai recent cetăţean american important care a intrat în Ucraina de la începutul războiului în luna februarie.

Jill Biden a vizitat o școală care servește drept adăpost temporar și s-a întâlnit cu prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, scrie Reuters. Când a ajuns la şcoală, Biden a îmbrăţişat-o pe Zelenska şi i-a dăruit un buchet de flori.

„Am considerat că este important să arătăm poporului ucrainean că acest război trebuie să se oprească, că războiul a fost brutal și că poporul Statelor Unite este alături de poporul ucrainean", a declarat Biden.

Cele două Prime Doamne s-au reunit într-o sală mică de clasă, fiind aşezate faţă în faţă la o masă şi au discutat în faţa reporterilor înainte de a avea o conversaţie privată.

Olena Zelenska i-a mulţumit lui Jill Biden pentru ”acţiunea sa curajoasă”.

”Înţelegem care sunt măsurile necesare care trebuie luate astfel încât Prima Doamnă a SUA să vină aici în timpul unui război când au loc acţiuni militare în fiecare zi, unde sirenele aeriene se aud în zilnic – chiar şi astăzi”, a afirmat Prima Doamnă a Ucrainei.

După întâlnirea lor privată, cele două s-au alăturat unui grup de copii care locuiesc în şcoală şi au realizat urşi de hârtie creponată pentru a-i oferi cadou de Ziua Mamei.

Vizita lui Jill Biden s-a limitat la vestul Ucrainei. Rusia îşi concentrează puterea militară în estul Ucrainei.

Prima Doamnă a SUA a petrecut aproximativ două ore în Ucraina.

Jill Biden a fost duminică și în Slovacia, unde s-a întâlnit cu refugiaţi ucraineni, în ultima zi a turneului său în Europa. "Inimile poporului american sunt alături de mamele din Ucraina", a spus ea. Biden va părăsi regiunea luni, după un turneu de patru zile.

Jill Biden s-a aflat sâmbătă în România.

UZHHOROD, Ukraine - Scenes from Jill Biden’s unannounced visit to Ukraine, where she met Olena Zelenska, the first lady https://t.co/vTgDSil2jr pic.twitter.com/lovoYhuRFm

Thank you, @FLOTUS, for the powerful gesture of spending Mother’s Day in Ukraine, visiting with refugees and meeting with First Lady Olena Zelenska to express US support. ???????? ???????? pic.twitter.com/og7oBHArJu