'În sfârșit, pot duce o viață normală, fără dureri!' - Povestea unei paciente cu un diagnostic grav

Aurelia, o tânără de 33 de ani, s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate, din cauza unui diagnostic grav primit în copilărie: luxație congenitală de șold. Până la 23 de ani, pacienta a trecut prin mai multe operații care, din păcate, nu au avut rezultatul dorit. După fiecare intervenție chirurgicală, durerile încetau pentru o scurtă perioadă, apoi reveneau și mai puternic. În timp, situația s-a agravat. Între piciorul stâng, afectat de luxația congenitală de șold, și piciorul drept, exista o diferență semnificativă de lungime, iar Aureliei îi era tot mai greu să se deplaseze.

La 10 ani de la ultima intervenție chirurgicală, pacienta a decis să meargă din nou la medic și, aflând despre un caz similar, tratat cu succes de Dr. Adrian Dima, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, s-a programat la consultație.

În urma radiografiilor, Dr. Adrian Dima a stabilit că Aurelia avea nevoie de o artroplastie de șold. Această intervenție chirurgicală este o protezare articulară a șoldului, care implică înlocuirea articulației afectate cu o proteză artificială, perfect funcțională. Pentru că Aurelia amânase prea mult timp operația, fusese afectat și piciorul drept, iar Dr. Adrian Dima a recomandat o nouă intervenție chirurgicală.

„Am mers în continuare pe mâna domnului Dr. Dima și pentru cea de-a șasea operație din viața mea și eram hotărâtă să merg până la capăt și nu regret nicio clipă, pentru că acum pot duce, în sfârșit, o viață normală, fără dureri. Îl recomand cu toată încrederea pe domnul Dr. Adrian Dima, pentru că îl consider extraordinar. Și ca medic, și ca om. Este foarte bine pregătit profesional, dar și empatic, are răbdare să explice lucrurile pas cu pas și pe înțelesul tuturor. Consider că am făcut cea mai bună alegere din viața mea să vin la SANADOR și să mă operez la dânsul. Acum mă simt excelent și m-am recuperat foarte rapid!”, conchide Aurelia.

Cele două operații efectuate de Dr. Adrian Dima au avut succes, iar acum pacienta revine periodic la SANADOR pentru control și urmează ședințele de kinetoterapie recomandate.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni articulare beneficiază de servicii medicale complete, de cea mai înaltă calitate, pentru diagnostic rapid și tratament sigur și eficace. Ei au acces la investigații imagistice performante și la tratament personalizat, pentru obținerea celor mai bune rezultate pe termen lung.

Atunci când este indicată protezarea articulației afectate, intervenția chirurgicală este realizată în cele mai bune condiții de siguranță la Spitalul Clinic SANADOR, într-un bloc operator dotat cu echipamente de ultimă generație. Postoperator, pacienții primesc cele mai bune îngrijiri de specialitate pe Secția de Terapie Intensivă, acreditată ca secție ATI de categoria I - nivel de competență extinsă, pentru o recuperare optimă. Ulterior, pacienții au acces la un program personalizat de reabilitare medicală, stabilit de un specialist.