În vreme de pandemie, sub ochii ministrului Alexe se taie păduri într-o veselie

Starea de Urgenţă instituită de autorităţi nu pare să aibă vreun efect asupra companiilor care taie pădurile României. Din contră, pe fondul izolării la domiciliu a românilor şi a vigilenţei scăzute a ONG-urilor de mediu şi a presei, defrişările au ajuns la un nivel record – se taie şi 10.000 de metri cubi de lemn dintr-o singură pădure sub ochii umezi şi protectori ai reprezentanţilor Ministerului Mediului, condus de liberalul Costel Alexe.

Astfel, pădurea Bârnova – Dobrovăţ, sit Natura 2000, a fost rasă de pe faţa pământului la sfârşitul lunii martie chiar în urma unui ordin al Direcţiei Silvice Iaşi. Motivarea oficială a autorităţilor: se taie copacii de peste 100 de ani pentru a fi înlocuiţi cu vlăstarele din jur. În felul acesta, instituţiile statului pretind că se regenerează masa lemnoasă Imaginile prezentate arată însă că s-a tăiat tot, nediscriminatoriu, au rămas doar imaginile apocaliptice ale unui dezastru natural.

Conform presei locale din Iaşi, miza afacerii este de 1 milion de euro făcuţi peste noapte de firma unui taximetrist. Toate acestea în plină pandemie de coronavirus. Metoda este extrem de bănoasă: metrul cub este vândut de autorităţi cu 100 de lei, preţul de vânzare mai departe fiind însă de 250 de lei pentru fieare metre cub. Un profit de 150%.

Costel Alexe, originar din Iaşi şi ministru al Mediului, este acuzat de o colegă de partid, fosta senatoare Mihaela Popa, că ar avea cunoştinţă de această afacere tenebroasă şi că ar fi parte a celor care protejează mafia lemnului. „Vă informez că PRIMUL OM căruia i-am trimis pozele şi i-am spus că la Dobrovăţ o pădure dispare sub ochii noştri a fost chiar Costel Alexe. Auzisem că pregătise cătuşele pentru cei care distrug pădurile. Dar am păţit ca în filmul LA PIOVRA... am anunţat pe cineva care, din păcate, a tăcut complice... şi prin mesaje indirecte mi s-a transmis că e ...legal... să tăiem arbori seculari”, a scris pe facebook colega de partid a ministrului Mediului, Costel Alexe.

Ipocrizia ministrului iese la iveală în contextul în care, în februarie, Costel Alexe dădea asigurări că se va urmări fiecare arbore din pădurile României. „Prima dată, urmărirea traseului fiecărui arbore din pădurile României. O să facem acest lucru prin Sistemul Informaţional Integrat de Urmărire a Materialului Lemnos – SUMAL. Cel târziu până în luna iulie a acestui an îl vom operaţionaliza. SUMAL-ul va permite monitorizarea trasabilităţii transporturilor de materiale lemnoase prin intermediul GPS cu o periodicitate de până la 5 minute, accesul în timp real la evidenţa electronică a intrărilor şi ieşirilor materialelor lemnoase din depozite cu confirmări de primire online. Un alt punct vizează fotografierea transporturilor de lemne pentru fiecare transport, automatizarea pagubelor referitoare la probleme şi cantităţile din camioane. Prin SUMAL scopul nostru final este de a stopa cât mai mult transporturile de lemne cu acelaşi document sau cu încărcături mai mari în camioane decât cele specificate în documentele de însoţire a mărfii. Urmărirea tăierilor ilegale prin imagini satelitare este, de asemenea, o măsură la care am început să lucrăm”, spunea liberalul Alexe pe 14 februarie, înainte de a se aproba tăierea pădurii Dobrovăţ.

De altfel, autorităţile din Iaşi dau verde la tăieri în continuare. Conform site-ului Reporter de Iaşi, tăierea a peste 38.000 metri cubi de lemn din pădurile Iașului va fi scoasă la licitație pe 9 aprilie.