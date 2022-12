Încă o surpriză la Cupa Mondială - Coreea de Sud dă lovitura în prelungiri, împotriva Portugaliei, și trimite Uruguay acasă (Video)

Reprezentativa Coreei de Sud reușește o performanță neașteptată la Cupa Mondială din Qatar. În ultima etapă din faza grupelor, coreeni au învins Portugalia, scor 2-1, revenind de la 0-1 și marcând golul victoriei în prelungiri.

În celălalt meci din grupă, Uruguay a trecut de Ghana cu 2-0, însă nu a fost suficient pentru calificare. La scorul de 0-0, Ghana a ratat un penalty. Africanii aveau nevoie doar de un egal pentru a se califica.

Uruguay și Coreea de Sud termină la egalitate de puncte și golaveraj egal, însă asiaticii merg în optimi datorită faptului că au marcat mai multe goluri.

Clasamentul grupei H: 1. Portugalia - 6 puncte, 2. Coreea de Sud - 4 puncte, 3. Uruguay - 4 puncte, 4. Ghana - 3 puncte.

Portugalia va juca în optimi împotriva locului 2 din grupa G, posibil Elveția sau Serbia, iar Coreea de Sud va juca împotriva Braziliei.

