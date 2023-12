Încă un primar de la PMP trece la PNL

Gheorghe Lazăr, primarul comunei Marginea din județul Suceava, candidează din partea PNL la viitoarele alegeri. Acesta a anunțat trecerea la PNL de la PMP, din partea căruia a candidat în 2020, decizia sa fiind motivată atât de alegerea personală, cât și de preferința electoratului.

„Mă alătur echipei PNL, partid ai cărui reprezentanți au fost alături de mine, m-au sprijinit și au sprijinit efectiv toate proiectele comunei Marginea. Localitatea noastra are cele mai mari proiecte demarate în ultimii 30 ani și mă refer aici în special la marile proiecte de apă-canal și gaze naturale, urmate de proiecte de infrastructură (poduri și drumuri), energie electrică, precum și de modernizare a școlilor. Toate proiectele pe care am reusit să le implementez la nivelul localității le-am realizat alături de echipa din primarie, cu sprijinul consilierilor locali și cu sprijinul Consiliului Judetean. Cunosc bine programul de dezvoltare al judetului Suceava susținut de administrația publică liberală județeană si ma regasesc in totalitate in aceste proiecte de dezvoltare a localitatii noastre”, transmite Gheorghe Lazăr.

George Olari, primarul comunei Frătăuții Noi din Suceava, a făcut un anunț similar. Acesta va candida din partea PNL în 2024, după ce a câștigat primăria pe listele PMP.

„Acum când partidul pe listele căruia am candidat a ales un alt drum pentru viitoarele alegeri de anul viitor și, sfătuindu-mă cu o bună parte din electoratul din comuna Frătăuții Noi care dorește progresul localității noastre, vreau să-mi anunț viitorul drum politic și candidatura pentru un nou mandat de primar în echipa PNL. Deoarece am o colaborare foarte bună cu echipa liberală pe plan local și județean, iar ca istoric politic eu am fost membru PNL în perioada 1999 – 2016, acum nu fac decât să revin în partidul în care mi-am început activitatea politică”, a precizat Olari.

Primarul orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, a anunțat de asemenea că va candida din partea PNL. Acesta a fost ales din partea Pro România la precedendete alegeri.

PNL Suceava se întărește astfel cu încă trei primari cotați foarte bine în sondaje, cu rezultate notabile în comunitățile pe care le conduc.