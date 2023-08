Incendiile devastatoare din Hawaii ucid fără milă: oamenii sar în apa oceanului pentru a scăpa de flăcări - VIDEO

Partea vestică a insulei, inclusiv staţiunea turistică Lahaina, este aproape izolată, o singură autostradă fiind încă deschisă, în timp ce oficialii spun că flăcările au făcut ravagii pe o suprafaţă extinsă. Accesul în zonă nu este permis decât pentru salvatori.

Oamenii panicaţi care fugeau de flăcări au postat videoclipuri şi fotografii pe reţelele sociale care arată nori apocaliptici de fum ce se ridicau peste plaje şi peste palmierii altădată idilici, acum carbonizaţi. Unele persoane au fost nevoite să sară în ocean pentru a scăpa de fum şi de flăcări, fiind salvate de Garda de Coastă a SUA.

Unbelievable footage coming out of Maui right now. Praying for the residents and first responders fighting these fires. #MauiFires #Maui pic.twitter.com/zjHzBTinHl