Începe cel mai mare târg aeronautic din România: Aero Expso Fest are loc la Aerodromul Clinceni

Aerodromul Clinceni găzduieşte, sâmbătă, la Aeroclubul teritorial Aurel Vlaicu, evenimentul Aero Expo Fest, cea mai importantă expoziţie de aviaţie generală din România, ce reuneşte producătorii şi proprietarii privaţi de aeronave din România şi din alte ţări europene.

Potrivit organizatorilor - Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) şi Aeroclubul României - în cadrul expoziţiei de profil participă şi producătorii de piese, componente şi produse din domeniul aeronautic, conform Agerpres.

"CCIR rămâne intens preocupată de promovarea industriilor cu valoare adăugată ridicată, mai ales dacă ţinem cont de dedicitul balanţei comerciale a României, care, de mai mulţi ani, este pe o pantă ascendentă. Astfel, devine foarte importat pentru mediul de afaceri din România să acceseze pieţele internaţionale cu produse şi tehnologii de vârf, una dintre acestea fiind cea a industriei aeronautice şi aerospaţiale, domeniu de tradiţie în România şi care, în ultima perioadă, a cunoscut o dezvoltare remarcabilă. CCIR a reuşit să atragă parteneri instituţionali care au contribuit la conturarea cerinţei de piaţă pentru produsele acestei industrii din ce in ce mai sofisticate. Unul dintre aceştia este de mulţi ani, Aeroclubul României, instituţie de prestigiu, cu o istorie de peste 100 de ani, care pregăteşte piloţi civili şi piloţi sportivi de performanţă, atrăgând astfel constant interesul producătorilor de aeronave. Vom continua efortul nostru comun, pasul următor fiind atragerea, în România, a unor fonduri de investiţii străine, în proiecte ambiţioase din acest domeniu care să constituie o soluţie alternativă la importurile de produse specifice acestei industrii", a declarat Ovidiu Ioan Silaghi, secretarul general al CCIR, în cadrul briefingului comun organizat cu organizatorii expoziţiei internaţionale.

La rândul său, directorul general al Aeroclubului României, George Rotaru, a susţinut că interacţiunea mediului de afaceri cu entitatea pe care o conduce vizează dezvoltarea unor parteneriate puternice în beneficiul aviaţiei din ţara noastră.

"Suntem angrenaţi, relativ recent, în activităţi cu caracter expoziţional, un domeniu mai mult specific activităţilor CCIR, dar care ne ajută mult în consolidarea comunicării dintre actorii importanţi din cadrul aviaţiei generale din România. Am beneficiat de parteneriatul cu CCIR atât la ediţia din acest an a Aero Expo Fest, cât şi la cele patru ediţii anterioare. Apropierea Aeroclubului României de mediul de afaceri este benefică, întrucât vizăm dezvoltarea unor parteneriate puternice în beneficiul activităţii aviaţiei generale din România. Suntem încurajaţi, la ediţia din acest an a Aero Expo Fest, de locul evenimentului, aerodromul Clinceni, pe care Aeroclubului României l-a transformat, printr-un efort notabil, într-un obiectiv modern şi multifuncţional pentru aviaţia generală", a spus Rotaru.

În cadrul evenimentului şi-au anunţat participarea 28 de expozanţi, iar accesul la expoziţie este gratuit şi se face începând cu ora 9:00.