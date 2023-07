Incident de securitate în Ierusalim: o persoană a fost grav rănită

O persoană este în stare gravă după ce a fost înjunghiată într-un incident produs joi după-amiază în Ierusalimul de Est, iar autorităţile israeliene încearcă să afle motivul atacului.

Incidentul a avut loc în cartierul Gilo din Ierusalimul de Est. Un bărbat cu vârsta de peste 30 de ani a suferit răni grave prin înjunghiere, informează publicaţiile The Times of Israel şi The Jerusalem Post.

Autorităţile israeliene îi caută pe autorii atacului. Investigaţia este coordonată de Serviciul israelian pentru Securitate Internă (Shin Bet), scrie Mediafax.

Anchetatorii încearcă să stabilească motivul atacului. Nu este clar dacă este un act terorist ori un incident infracţional comis de grupuri rivale.

Potrivit unor surse citate de site-ul Walla News, violenţele au avut loc între grupuri de evrei şi arabi.