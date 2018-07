Informații de ULTIMĂ ORĂ - Portugalia anunță ce avioane vinde Ministerului Apărării din România

Ministerul Apărării de la Lisabona a anunțat că intenționează să vândă României alte cinci avioane multirol de tip F-16, urmând ca acestea să fie înlocuite cu alte aeronave cumpărate din SUA și modernizate în Portugalia, informează presa portugheză, citată de Mediafax.

"La fel ca în cadrul programului anterior, avioanele ce urmează să fie vândute sunt din inventarul național și vor fi înlocuite cu alte avioane din SUA și supuse unui program de modernizare, Mid-Life Upgrade, efectuat de Forțele Aeriene Portugheze și industria națională de apărare", a anunțat Ministerul Apărării de la Lisabona.

Vânzarea avioanelor va trebui negociată și cu producătorul american al avioanelor, proces care nu a fost încă finalizat, au precizat autoritățile.

Potrivit agenției de știri Lusa și portalului The Portugal News, Ministerul Apărării de la Lisabona a mai transmis că tranzacția anterioară, prin care Portugalia a vândut României mai multe avioane F-16 a fost un succes "recunoscut de toate părțile".

"In urma cu cateva zile, domnul secretar de stat Mircea Dusa a efectuat o vizita in Portugalia. A avut loc acolo o discutie, pe care eu am continuat-o in cadrul Summitului NATO cu partenerii portughezi, de unde noi am achizitionat cele 12 aparate F16 din dotarea Fortelor Aeriene Romane.

Intentionam sa mai achizitionam inca cinci astfel de aparate, in prima faza, tot de la colegii portughezi, pentru a putea sa avem completa escadrila de F16 din dotarea Fortelor Aeriene, urmand ca in perioada viitoare sa discutam despre cele 36 de aparate F16 despre care v-am informat la momentul potrivit, aparate pe care ne dorim sa le achizitionam pentru Fortele Aeriene Romane", a declarat ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, intr-o conferinta de presa, la sediul MApN, la mijlocul acestei luni.

