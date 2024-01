ING Bank România, profit net de 1,17 miliarde de lei în primele 9 luni din 2023

ING Bank România a raportat, pentru primele 9 luni din 2023, venituri totale de 2,5 miliarde lei. în creştere cu 18% an/an, precum şi un profit net de 1,17 miliarde lei, mai mare cu 30% faţă de aceeaşi perioadă din 2022, potrivit Agerpres.

Aceste rezultate au fost obţinute pe fondul reducerii costurilor cu provizioanele (-67% an/an) şi al creşterii eficienţei operaţionale, într-o piaţă cu rate de dobândă mai ridicate, a anunţat miercuri banca.

"În trimestrul al treilea, am continuat să extindem oferta noastră digitală pentru clienţii persoane fizice şi juridice. Din luna iulie, antreprenorii pot accesa credite online direct din platforma web ING Business, cu acces instant la bani, iar feedback-ul clienţilor este foarte bun, având o rată excelentă de adopţie a acestui produs digital. În plus, pentru persoanele fizice, în luna august am automatizat analiza imobilelor aduse în garanţie la creditele ipotecare. Acum, preluarea în garanţie a imobilelor poate fi aprobată mult mai rapid, direct în reţeaua ING Office, printr-o evaluare automatizată a documentelor necesare analizei. Sunt dezvoltări prin care reuşim să creştem şi mai mult viteza de acordare a creditelor şi să câştigăm timp preţios pentru clienţii noştri", a declarat Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

Activele totale au crescut până la 63,02 miliarde lei, în primele 9 luni din 2023, cu 2,6% mai mult faţă aceeaşi perioadă din 2022, din care portofoliul creditelor brute a ajuns la 37,32 miliarde lei (+3% vs. aceeaşi perioadă din 2022). Depozitele atrase de la clienţi s-au cifrat la 55,22 miliarde lei, având un ritm de creştere de 6% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

La finalul trimestrului al treilea, accesările ING Home'Bank au crescut cu 16% (faţă de trimestrul 3 2022), iar aplicaţia era utilizată zilnic de 82% dintre clienţii activi persoane fizice (vs. 78% în T 3 2022), dintre care 88% exclusiv prin intermediul telefonului mobil (vs. 84% în T 3 2022). Cel mai folosit serviciu în aplicaţie (alături de verificarea tranzacţiilor) sunt plăţile, care au crescut cu 22% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări. Înfiinţată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse şi servicii tuturor categoriilor de clienţi - companii mari şi mici, instituţii financiare, mici antreprenori şi persoane fizice.ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,8 milioane de clienţi din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate şi Wholesale Banking.