Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică organizează CIP Forum V 2022

Astăzi, 14 iunie 2022, la Palatul Parlamentului, s-a desfășurat prima zi a celei de-a cincea ediții a forumului internațional “CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION FORUM – CIP FORUM V 2022 - Critical Infrastructure Protection & Resilience Europe 2022”. Evenimentul este organizat de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, la inițiativa IF Idea Factory Think Tank, sub Înaltul Patronaj al Președintelui Camerei Deputaților –Marcel Ciolacu, și cu sprijinul comisiilor parlamentare și al ministerelor cu atribuții în domeniu, din România.

Forumul este conceput ca o platformă deschisă pentru comunitatea liderilor și decidenților din administrație, din sectorul public și privat, a specialiștilor și inovatorilor în securitate. Principalele obiective ale acestui eveniment constau în consolidarea capacităților guvernelor pentru coordonarea activităților de protecție a infrastructurilor critice.

Ediția de anul acesta este prima care se desfășoară în parteneriat cu CIPRE - Critical Infrastructure Protections and Resilience Europe, și va permite industriei să se reîntâlnească pentru a împărtăși experiențe, pentru a crea rețele și a dezvolta conexiuni de colaborare în vederea securizării Europei.

„Suntem onorați să organizăm cea de a cincea ediție a CIP Forum sub Înaltul Patronaj al Președintelui Camerei Deputaților – Marcel Ciolacu, și cu sprijinul comisiilor parlamentare și al ministerelor cu atribuții în domeniu, din România. Având în vedere faptul că la baza dezvoltării oricărei societăți se află o serie de infrastructuri care permit buna funcționare a societății la nivel economic, social și politic, ne-am propus ca pe durata acestor trei zile să abordăm protecția infrastructurilor din mai multe unghiuri, încercând să nu omitem nicio perspectivă. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică analizează şi dezvoltă instrumente, mijloace şi practici pentru a înţelege şi apăra sisteme complexe. Printre infrastructuri se numără centrale electrice, conducte petroliere, autostrăzi, dar şi spitale, centre de administraţie publică etc. Vă mulțumim că ați ales să acordați un grad de interes ridicat infrastructurilor critice și protecției acestora împotriva riscurilor, vulnerabilităților și amenințărilor ce pot apărea ca efect al lumii interconectate în care trăim.” a declarat Adrian-Victor Vevera, director general al ICI București.

Reprezentanți ai autorităților au participat la deschiderea oficială: Președintele Camerei Deputaților – Marcel Ciolacu, alături de Șeful Cancelariei Premierului, Mircea Abrudean, care a transmis mesajul Prim-ministrului Nicolae Ionel Ciucă, vicepremierul Hunor Kelemen, Președintele Curții de Conturi – Mihai Busuioc, Ministrul Finanțelor – Adrian Câciu, Ministrul Cercetării, Inovării și al Digitalizării – Sebastian Burduja, Secretarul General al Guvernului – Marian Neacșu, Președintele ANCOM - Vlad Stoica, Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale - Ionel-Sorin Bălan, Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Raed Arafat, Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii – Gabriel Bunduc, Președintele Autorității pentru Digitalizarea României – Dragoș Cristian Vlad, Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Sorin Moise, și Directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică – Dan Cîmpean. Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a fost keynote speaker și moderator în cadrul panelului Cultură, Patrimoniu Național Cultural, Identitate Națională și Infrastructuri Critice.

În cadrul CIP FORUM V 2022, ICI București organizează HPC Day, eveniment dedicat utilizatorilor și potențialilor utilizatori High Performance Computing (HPC) din mediul privat și din industrie, instituții publice, instituții de învățământ și de cercetare, furnizorii de servicii IT, precum și alte entități interesate. ICI București face parte din proiectul European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), acționând ca Centru Național de Competență. În acest context, scopul institutului este de a promova expertiza și de a contribui la progresul cunoștințelor colective în acest domeniu. Un obiectiv secundar este de a conecta punctele dintre tehnologiile HPC și beneficiile acestora în cadrul unei rețele de infrastructuri critice.

Totodată, în marja CIP FORUM V, ICI București va lansa clusterul „Data2B” și hubul de inovare digitală în parteneriat cu clusterul TEC. Această colaborare susține transformarea digitală și asigurarea unui nivel ridicat de securitate prin tratarea amenințărilor cibernetice atât asupra companiilor, cât și asupra autoritățior publice, prin dezvoltarea capacităților de inovare în domeniu și prin creșterea nivelului de digitalizare a proceselor, operațiunilor și mecanismelor ce fac parte din activitarea acestora.

CIP Forum V se desfășoară în perioada 14-16 iunie 2022, la Palatul Parlamentului din București.