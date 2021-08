Internele iau în calcul să revină la rubrica 'sex' din buletin

Chestorul Cătălin-Aurel Giulescu a declarat, miercuri, la Antena 3, că sunt peste 50% șanse ca în noile buletine de identitate să se revină la rubrica „sex” și să se renunțe la rubrica „gen”.

În acest moment, pe cărțile de identitate este trecut sexul persoanei, masculin sau feminin. O puternică dezbatere publică s-a iscat după ce în cărțile electronice de identitate lansate în teste la Cluj-Napoca rubrica „sex” este înlocuită cu rubrica „gen”. MAI a invocat un regulament european în acest sens, în timp ce contestatarii deciziei spun că este primul pas pentru a îndeplini cerințele persoanelor transgender.

„Am vazut ce ecou are acest cuvant si deja luam in calcul sa reconsideram aceasta optiune. Cu siguranta o decizie trebuie luata in acest sens si va promit ca o vom dezbate”, a spus chestorul de poliție.

Întrebat dacă în opinia sa șansele sunt peste 50% să se revină la mențiunea sexului în buletin, Cătălin-Aurel Giulescu a răspuns afirmativ: „Da, as putea sa spun da”.