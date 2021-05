Inundații la Ibăneşti şi Deda. Autoritățile intervin

Pe fondul ploilor însemnate cantitativ din ultima săptămână, numeroşi afluenţi ai râurilor Mureş şi Gurghiu au ieşit din matcă, primăriile din comunele Ibăneşti şi Deda mobilizând numeroase utilaje şi oameni pentru limitarea pagubelor produse de ape.

"Au fost ploi torenţiale de lungă durată şi s-au acumulat cantităţi mari de ape de pe versanţi. Au crescut debitele pâraielor foarte mult, iar albiile nu au mai făcut faţă, au năvălit peste maluri. Am avut două gospodării inundate, dar apele nu au ajuns la case. Am intervenit rapid şi am stopat. Şi acum suntem aici, începând de astă-noapte, fiindcă avem şase pâraie care ne fac probleme. În amonte, afluenţii dinspre Lăpuşna au stricat mult drumurile forestiere. Avem afectate străzi din comună, drumuri comunale şi drumuri forestiere, undeva la circa 15 kilometri. Şanţurile nu au făcut faţă la cantităţile mari de apă şi atunci apa s-a revărsat şi a curs pe drumuri. De aseară am început, s-a lucrat toată noaptea, noi avem 5 utilaje plus Ocolul Silvic Fâncel acţionează cu alte două utilaje, cel puţin 15 oameni. Zăpadă nu mai este, dar cantitatea mare de apă provine din ploi, pământul e plin de apă şi nu mai absoarbe. Râul Gurghiu este destul de umflat, dar nu prezintă pericol, doar pe afluenţi avem probleme. Deşi ploaia a stat, debitele încă nu au scăzut", a declarat, pentru AGERPRES, primarul comunei Ibăneşti, Dan Vasile Dumitru.

Edilul a spus că în cătunul Fătăciuniţa, unde viitura a fost mai mare, s-a excavat, s-au pus saci de nisip şi că situaţia este stabilizată, însă zona este monitorizată.

Primarul comunei Deda, Lucreţia Cadar, a arătat că, miercuri, a fost nevoie de intervenţia pompierilor militari şi civili pe Valea Bistrei, unde debitele pârâului au crescut şi au colmatat câteva poduri, iar apa s-a revărsat în două curţi şi pe un drum forestier.

"Am avut un eveniment pe Valea Bistrei, unde au intervenit pompierii militari de la punctul de lucru Deda şi pompierii voluntari din cadrul SVSU Deda. Am avut la îndemână buldoexcavatorul primăriei şi am rezolvat problema. A venit o viitură puternică, s-au înfundat nişte poduri şi apa s-a revărsat. Am intervenit la timp şi s-a rezolvat problema. A fost o problemă pe care am rezolvat-o pe plan local. Nivelul apei a ieşit pe drumul forestier şi în două curţi, pe Valea Bistrei, gospodăriile nu au fost afectate. Şi Mureşul este foarte mare, dar nu mai plouă şi credem că se va rezolva problema fără alte evenimente nedorite", a precizat, pentru AGERPRES, Lucreţia Cadar.