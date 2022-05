Învăţătoarea despre care s-a spus că ar fi amanta directorul Loteriei Române a picat examenul la concursul de șefă la HR - Ce spune Minodora Duneaţă

Încă un scandal la Loteria Română, de când instituţia cu peste 3.000 de angajaţi este condusă de Bogdan Pătru. Minodora Duneaţă, singura aspirantă la postul de șef al departamentului Resurse Umane din cadrul Loteriei Naționale, a picat concursul de angajare la doar câteva sutimi. Fosta învăţătoare din Dâmboviţa rupe tăcerea cu privire la concursul care ar fi "aranjat" pentru ea, dar şi cu privire la presupusul "amantlâc" cu directorul Pătru.

Bogdan Pătru, noul director al Loteriei Române, a scos la concurs în luna martie funcția de șef la resurse umane, job pentru care a aplicat și Minodora Duneață, o fostă învăţătoare din Dâmboviţa cu un trecut plin de scandaluri. Suspendat pe data de 23 martie 2022, concursul pentru ocuparea funcției de șef Resurse Umane s-a desfăşurat pe 6 mai, așa cum arată un anunț postat pe site-ul Loteriei Naționale.

„Nu e nicio ilegalitate! M-am înscris ca orice candidat pentru că nimeni nu te poate opri pe lumea asta să candidez pe un post vacant. Te poate opri cineva dacă tu ai studiile necesare? Dacă cu administraţie publică, licenţă şi master, poţi să accezi pe un post de şef resurse umane.

Am picat cu 7,66 şi trebuia să am 8. Asta nu înseamnă că nu o să am dreptul să dau pe un post”, a declarat Minodora Duneaţă, pentru Româniatv.net.

Informaţia este confirmată şi de Loteria Română care a publicat pe site-ul instituţiei rezultatele interviului de la concursul de ocupare, prin recrutare externă, a postului vacant de şef serviciu al Serviciului de Resurse Umane al Loteriei din 6 mai.

Întrebată dacă ar fi fost favorizată pe motiv c-ar fi amanta directorului Bogdan Pătru, Minodora Duneaţă a negat cu vehemenţă acuzaţiile.

„Ce spune că sunt amanta dânsului? Păi explicaţi-vă dumnevoastră de ce nu am trecut examenul? Asta vă întreb. Dumneavoastră credeţi că dacă era ceva, nu luam măcar un 8? Că 8 îmi trebuia şi am picat cu 7,66.

Sunt divorţată şi singură, oricum lumea e dură! Sunt defăimată. Pentru că mi-a fost pătată imaginea, vreau să primesc nişte scuze!”, s-a apărat ea.

Mai mult, Minodora Duneaţă nu a ezitat să critice conducerea Loteriei Române, implicit pe directorul Bogdan Pătru, pentru modul în care ar face selecţia în funcţiile cheie.

„Mai bine vă uitaţi pe postul de director general adjunct care a fost recrutare internă şi acolo era o măgărie. A fost scos un post de director general adjunct cu recrutare internă, ori aici s-a obstrucţionat posibilitatea candidaţilor din exterior de a accede la acest post”, a mai precizat fosta învătătoare.

De asemenea, ea a mai spus că, după ce a picat proba interviului pentru a fi angajată la Loteria Română, va continua să lucreze ca funcţionar public la Primăria Târgovişte.

„Eu am serviciu. Sunt angajată pe post de funcţionar public. (…) Am studiile necesare pentru că am terminat Administraţie Publică şi am 12 ani vechime în administraţie”, a explicat ea.

Absolventă a Liceului Ienăchiță Văcărescu din Târgoviște, Minodora Duneață afirmă că a absolvit Universitatea Valahia din același oraș, unde s-a specializat în domeniul administrației publice. În 2008, însă, pe vremea când era învăţătoare la o școală din județul Dâmbovița, Minodora Duneață, pe atunci Dovlete, a fost implicată într-un scandal care a făcut mare vâlvă în toată presa.