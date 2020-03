Ioana Bran, deputat PSD: Iată că după sinistrul episod Cîțu, președintele Iohannis își vede visul cu ochii. Dar cu ce preț!?

Deputatul PSD, Ioana Bran, susține că s-a prezentat la Parlament azi pentru votul de învestitură al Guvernului Orban 3 cu multă mîhnire și a votat Pentru doar pentru că România nu își mai permite experimente inconștiente de tiul celor încercate de PNL și președintele Klaus Iohannis:

”Audieri și vot pentru guvern în condiții aparte! Cei mai mulți, am fost echipați cu mască și mănuși, unele audieri au avut loc prin sisteme online, au fost miniștri propuși care erau în autoizolare. Toate încăperile și holurile Parlamentului au fost dezinfectate. Votul a avut loc în altă sală, nu în cea de plen, cu bile dezinfectate. Am intrat în grupuri mici și am votat.

Nu mai vreau să spun nimic despre inconștiența celui care a determinat această stare de lucruri, știe toată lumea. Nici despre sala de fitness la care s-a dus ministrul sănătății știind că fusese într-un mediu posibil infectat cu COVID-19. Nu mai e nimic de spus nici despre premierul interimar Ludovic Orban, a mai fost desemnat, dar și-a depus mandatul, iar acum e autoizolat într-o vilă de protocol, în timp ce românii aflați în carantină sunt umiliți.