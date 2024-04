Ion Cristoiu, ipoteză neașteptată: candidatul care poate răsturna calculele la Primăria Capitalei

Gazetarul Ion Cristoiu susține că în lupta pentru Primăria Capitalei am putea avea parte de o resetare a jocului printr-o candidatură a lui Cozmin Gușă, din partea AUR. Cristoiu arată că o intrare a lui Cozmin Gușă ar dinamiza campania, iar pentru AUR ar fi un boost extraordinar în toată țara, asta având în vedere că toată mass-media se concentrează pe alegerile la București.

„Să vedem situația de la București. La București îl avem pe Nicușor Dan, care pleacă din poziția de favorit și nici nu contează cine îl sprijină. Îl avem pe Cristian Popescu Piedone, care e și el pe cont propriu, e aproape independent, deși în spate e partidul lui Dan Voiculescu. Și coaliția PSD-PNL îl are pe domnul Cătălin Cîrstoiu. Alianța Dreapta Unită îl sprijină pe Nicușor Dan.

Lipsește din descrierea de până acum un mare partid, care este AUR-ul. AUR a desemnat pe cineva drept candidat. Deocamdată, trebuie să vă spun că acești candidați sunt stabiliți în precampanie, ei nu s-au înscris, trebuie să strângă semnături, dar oricare dintre ei, inclusiv Cătălin Cîrstoiu, poate fi retras. Dar oricum AUR are o problemă. La București este limpede că fie ai mașinărie de partid, cum e cazul domnului Cîrstoiu, adică candidatul n-are personalitate, dar are mașinărie în spate, fie candidatul are personalitate, cum e cazul lui Nicușor Dan și al lui Cristian Popescu Piedone, și nu contează cine îl sprijină. A fost vorba la un moment dat că AUR-ul ar negocia cu Cristian Popescu Piedone să fie candidat. Repet, nimic din ce e acum nu e fix. Cristian Popescu Piedone poate să devină candidatul AUR. Putem vorbi de candidați în momentul în care ei se înscriu la APEC. Până atunci, orice mișcare e posibilă. E limpede că AUR are nevoie de un candidat bun.

Cozmin Gușă răstoarnă calculele la Primăria Capitalei

Am urmărit telenovela Cozmin Gușă, spun telenovelă pentru că George Simion a zis într-o emisiune la Realitatea că îl ia pe Cozmin Gușă, Cozmin Gușă de atunci publică editoriale sau comentarii în care spune că trebuie întâi să se facă sondaje, să vadă dacă ar fi un candidat bun. Nu știu dacă Cozmin Gușă va câștiga alegerile, dar pentru AUR ar fi un imbold uriaș. AUR-ului îi lipsește la ora actuală candidatul la București, pentru că e clar că toată lumea va fi atentă la București, toate mașinăriile de presă sunt concentrate pe București, televiziunile PSD-PNL vor fi obligate să dea nu numai despre Cîrstoiu, dar și despre ceilalți, și, dacă ar intra Cozmin Gușă sau cineva asemănător lui, atunci ar atrage presa și s-ar discuta foarte mult despre AUR. Repet, dacă AUR nu-și pune un candidat de talia lui Cozmin Gușă, ca vedetă, pierde mult nu numai la locale, ci și la europarlamentare. Acum este limpede că o vedetă ar trage AUR în sus.

Știu că Cozmin Gușă are foarte mulți adversari. Este, din punctul de vedere, al politicii, ca analist politic, o vedetă, este patron de presă, are o mare experiență, cunoaște multă lume, știe gazetărie, cred că s-ar descurca la confruntări televizate, ar putea să facă chiar mai mult decât Cîrstoiu când vine vorba de evenimente de presă. Deci, repet, nu garantez că Cozmin Gușă ar câștiga alegerile, dar pe de o parte AUR și-ar rezolva prin el prezența în campania electorală (să nu uităm că deja până pe 9 iunie se va discuta aproape numai despre București la televiziune, și despre candidați).

Partidul care n-are candidat puternic, mă refer la PSD, se aliază cu PNL și ridică partidul, dar și acolo e o mare problemă, pentru că și pesediștii și peneliștii nu sunt încă convinși de doctor. Dar dacă ar fi Cozmin Gușă pentru AUR, pe de o parte ar îndeplini 3 condiții importante: s-ar plia pe AUR (Cozmin Gușă candidat din partea PSD-PNL nu ar merge, pentru că l-ar sugruma partidul. El fiind vedetă, poate să tragă AUR în sus), este un om cu mare experiență și politică, și gazetărească și el are ca doctrină ca jurnalist, ca publicist până acum doctrina suveranistă, deci el chiar că ar coincide cu AUR. Deci s-ar face o simbioză. Repet, nu garantez, nu știu dacă Cozmin Gușă va fi candidatul AUR, nu știu dacă va câștiga alegerile pe București, dar va reuși două lucruri fundamentale: să obțină un scor bun pentru AUR, dar mai ales să păstreze AUR-ul în această campanie electorală, pentru că, oricât am presupune noi că s-au manipulat sondajele, AUR-ul totuși începe să scadă. Se vede că AUR ar mai avea nevoie în această perioadă de oameni puternici, ori el se limitează numai la Simion și numai cu Simion nu merge.”, scrie Ion Cristoiu, pe blogul personal.