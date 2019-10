Ion Cupă: Am decis refacerea grupului parlamentar ALDE la Camera Deputaţilor, prin reafilierea mea la grup

Deputatul Ion Cupă a anunţat, luni, refacerea grupului parlamentar ALDE la Camera Deputaţilor, prin reafilierea sa la grup. ”Am făcut acest gest de reconciliere, absolut necesar, pentru a da posibilitatea miilor de membri ALDE să poată fi desemnaţi în secţiile de votare la alegerile care urmează”, a transmis Cupă potrivit news.ro

”În urma discuţiilor cu toţi colegii mei, deputaţi ALDE, alături de care am construit în ultimii ani proiectul politic democrat -liberal am decis astăzi, 21 octombrie 2019, refacerea grupului parlamentar ALDE la Camera Deputaţilor, prin reafilierea mea la grup. Am făcut acest gest de reconciliere, absolut necesar, pentru a da posibilitatea miilor de membri ALDE să poată fi desemnaţi în secţiile de votare la alegerile care urmează”, a scris, luni, pe Facebook, deputatul Ion Cupă.

Acesta susţine că gestul este ”exprimarea, într-un moment limită pentru partid, a respectului pentru eforturile făcute de aceşti oameni de-a lungul anilor pentru a ţine în viaţă ALDE, un proiect care dacă nu ar fi fost lovit din toate părţile, ar fi fost astăzi poate principala forţă liberală din România”.

”Dincolo de lideri şi de orgoliile lor, importanţi cu adevărat sunt oamenii care construiesc acolo la firul ierbii, cu sacrificii şi cu bună credinţă. Sper că acest gest al meu să marcheze un restart general în abordarea destinului politic al ALDE”, a mai scris Cupă.

Teodor Meleşcanu, ales preşedinte al Senatului cu susţinerea PSD, şi cei care au acceptat să fie nominalizaţi miniştri de Viorica Dăncilă - Graţiela Gavrilescu, Ion Cupă şi Alexandru Ştefan Băişanu – au fost excluşi din ALDE.