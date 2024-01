Ion Țiriac face senzație în presa britanică! Miliardarul de care nu ai auzit! E mai bogat ca Messi și Ronaldo la un loc

Miliardarul de care nu ai auzit! E mai bogat ca Messi și Ronaldo la un loc - Este descrierea cu care presa britanică atrage cititorii într-un articol amplu dedicat lui Ion Țiriac. Jurnaliștii britanici punctează că Ion Țiriac a făcut carieră în tenis.

Englezii au notat că Ion Țiriac are o avere estimată la aproape două miliarde de euro, mai mare decât averile lui Cristiano Ronaldo și Lionel Messi combinate. Potrivit estimărilor, afirmația britanicilor este corectă, pentru că Lionel Messi are o avere de circa 600 de milioane de euro, iar Cristiano Ronaldo are aproximativ 100 de milioane de euro mai puțin.

Britanicii au amintit și de modul în care Ion Ţiriac a început să-și crească averea, printr-o bancă privată, și că în 2007 a devenit primul miliardar al României.