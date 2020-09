Ipoteză uluitoare a cercetătorilor americani: Purtarea măștii ar permite imunizarea împotriva Covid-19

Acoperirea feţei cu o mască de protecţie împotriva noului coronavirus ar permite dezvoltarea unor forme benigne sau asimptomatice ale covid-19, iar pe lângă faptul că ar încetini circulaţia virusului SARS-CoV-2 ar permite o reducere a numărului cazurilor grave, potrivit unei ipoteze ale unor cercetători, relatează Le Monde, potrivit news.ro.

Această ipoteză a fost lansată de mai multe luni.

O reprezentată a acestei teorii, epidemiologul Monica Gandhi, scrie în ediţia din 8 septembrie a The New England Journal of Medicine, împreună cu colegul său de la Universitatea California din San Francisco George W. Rutherford, că purtarea generalizată a măştii de protecţie ar putea acţiona ca o formă de ”variolizare” şi imunizare a unei părţi a populaţiei, până la apariţia unui vaccin.

În contextul în care numeroase ţări au optat să impună purtarea măştii de protecţie, pe lângă mesaje de prevenţie în favoarea distanţării fizice şi spălarea mâinilor, această ipoteză ridică deja numeroase întrebări.

Citește și: Şoc la PSD! După Marcel Ciolacu şi Paul Stănescu, alt lider intră la izolare

Majoritea specialiştilor intervievaţi de Le Monde cu privire la acest subiect se pronunţă, pentru moment, în favoarea acestei teorii.

Termenul ”variolizare”, avansat de cei doi, a apărut la începutul secoluluial XVIII-lea, atunci când această tehnică, importată dn Orient, s-a dezvoltat în Europa ca mijloc radical de imunizare împotriva variolei, o boală extrem de contagioasă, care se transmite pe cale respiratorie (salivă, aerosoli).

Metoda constă în aplicarea de puroi de la bolnavi în cicatrice ale persoanelor sănătoase, în speranţa ca acestea să dezvolte forme atenuate ale bolii, imunizându-le în viitor.

”Acest lucru a funcţionat destul de bine”, declară profesorul de istoria sănătăţii Patrick Zylberman. ”Numai că exista riscul legat de contaminarea persoanelor astfel infectate în mod voluntar”, adaugă el, precizând că s-au întregistrat şapte-opt decese la 1.000 de persoane inoculate.

Citește și: E-mail-uri secrete între Victor Ponta și Sebastian Ghiță! Fostul premier cerea execuțiile lui Rareș Bogdan și a Elenei Udrea! ‘Vreau să tăvăliți această javră!’

”Variolizarea a fost oprită pentru că s-a observat că toată lumea acţionează în mod diferit la agenţi infecţioşi şi că se omorau mai muţţi oameni decât se salvau”, subliniază directorul însărcinat cu Cercetarea la INSERM Frédéric Altare.

Variolizarea a fost abandonată în favoarea primelor vaccinuri, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, mai puţin riscante, întrucât pun organismul în contact cu un vorus atenuat sau doar cu o parte a virusului.

”Noi folosim termenul «variolizare» drept metaforă, pentru că nu sugerăm ca oamenii să fie infectaţi în mod voit cu SARS-CoV-2”, aşa cum s-a întâmplat cu variola, subliniază Monica Gandhi.

”Sugestia noastră este că măştile reduc inocularea virală sau doza (cantitatea de virus la care se expune purtătorul măştii), iar măştile vor creşte proporţia infectărilor asimpromatice”, precizează ea.