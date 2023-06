VIDEO Iranian condamnat la moarte după asasinarea ayatollahului Abbas Ali Soleimani / În ce condiții poate scăpa bărbatul de spânzurare

Acuzatul l-a ucis prin împuşcare, la 26 aprilie, pe ayatollahul Abbas Ali Soleimani, în vârstă de 76 de ani, pe când acesta din urmă se afla într-o bancă, la Babolsar, un oraş situat în provincia Mazandaran (nord).

Asasinul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită de către autorităţi, a fost condamnat la moarte potrivit legii talionului, a anunţat şeful puterii judiciare a provinciei, Mohammad Sadegh Akbari, citat de agenţia de presă a Autorităţii judiciare iraniene, Mizan Online.

El poate scăpa de spânzurare, în cazul în care familia victimei îl iartă.

În aprilie, guvernatorul local Mahmoud Hosseini anunţa că atacul nu era ”un incident terorist”.

Atacuri mortale ale unor reprezentanţi ai clerului sunt rare.

Ultimul atac de acest fel a avut loc în aprilie 2022, când un presupus jihadist a înjunghiat mortal doi religioşi şiiţi în Valea Sfântă Mashhad (nord-est).

Ayatollahul Soleimani era unul dintre cei 88 de mmebri ai Adunării Experţilor, un colegiu însărcinat să-l numească, supervizeze şi eventual să-l demită pe liderul suprem iranian.

La momentul alegerilor în Adunarea Experţilor, el se afla pe lista Comunităţii profesorilor de la seminarul din oraşul sfânt Qom (centru), o organizaţie conservatoare.

Ayatollahul Soleimani era totodată un reprentant al liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, şi însărcinat cu rugăciunea de vineri în mai multe mari oraşe iraniene.

