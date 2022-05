Iron Maiden concertează joi în București la Romexpo

Legendara trupă britanică Iron Maiden concertează, joi, în Parcarea C de la Romexpo, în aer liber, invitaţi speciali la Bucureşti fiind germanii de la Lord Of The Lost care vor cânta în deschiderea spectacolului, scrie Agerpres.

Concertul, care face parte din turneul „Legacy of The Beast”, cuprinde hituri din întreaga carieră a formaţiei şi este considerat a fi una dintre cele extravagante şi spectaculoase interpretări live din punct de vedere vizual.

În concertul de la Bucureşti britanicii vor cânta şi piese de pe cel mai nou album, „Senjutsu”, lansat pe 3 septembrie 2021.

Biletele pentru concertul Iron Maiden de la București, puse în vânzare prin reţeaua iabilet.ro

Iron Maiden a urcat pe scenă ultima dată în România în 2016.

Spectacolul va fi deschis la ora 19.30 de Lord of the Lost, iar de la ora 20.50, timp de două ore, va cânta Iron Maiden.