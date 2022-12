Ironiile fanilor argentinieni la adresa francezilor, subiect de dispută între guverne: 'Găsesc toate aceste gesturi destul de jalnice' (video)

Ministrul francez al sporturilor, Amelie Oudea-Castera, a declarat că ar putea lua legătura cu omologul său argentinian în legătură cu provocările "vulgare" la adresa atacantului francez Kylian Mbappe din partea unor fani argentinieni, în timp ce aceștia îi sărbătoreau pe câștigătorii Cupei Mondiale

În timpul sărbătoririi succesului echipei naționale de fotbala Argentinei, un grup de fani a dat foc unui capac de sicriu improvizat, împodobit cu o cruce și o fotografie a lui Mbappe, iar portarul argentinian Emiliano Martinez a strâns în brațe un bebeluș de jucărie cu chipul lui Mbappe, în timpul paradei cu autobuzul descoperit prin capitala Buenos Aires.

Imagini cu ambii au devenit virale pe rețelele de socializare.

Oudea-Castera a declarat pentru RTL Radio că analizează problema.

"Nu exclud să discut acest lucru cu omologul meu", a spus ea, adăugând că organismul de fotbal al Franței i-a scris, de asemenea, lui Claudio Tapia, președintele Federației Argentiniene de Fotbal (AFA), în legătură cu această problemă.

"Găsesc toate aceste gesturi destul de jalnice", a adăugat ea, citată de Reuters.

Argentinians with a lovely 24th birthday present for Kylian Mbappé here. pic.twitter.com/4U5JNOQWHK