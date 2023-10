Israelienii susțin că au găsit manualul de tortură al Hamas: ce ar fi învățați să le facă ostaticilor/ Video

Conform The Jerusalem Post, armata israelieană a mai confiscat și alte documente, dar și arme de la teroriștii capturați și uciși în timpul asaltului Hamas asupra sudului Israelului.

O copie a ghidului a fost pusă la dispoziția presei. Ghidul explică în pași detaliați modul în care teroriștii Hamas ar trebui să captureze și să adune ostaticii, inclusiv indicații privind utilizarea grenadelor, bastoanelor cu electroșocuri, dar și momentul în care trebuie să recurgă la violențe și la focuri de armă pentru a provoca haos și a îngrozi ostaticii.

Ghidul adaugă că ostaticii ar trebui "uciși atunci când este necesar" și că unii dintre ei ar trebui să fie folosiți ca scuturi umane. În plus, membrii Hamas au fost instruiți să înceapă să ucidă ostaticii dacă sunt atacați.

„Ne confruntăm cu un inamic extrem de crud și inuman, pe care trebuie să-l înfruntăm fără milă. Acest document a fost găsit pe corpul unuia dintre teroriști. Această broșură este un manual de operare, și prezintă cum să intri în curțile cetățenilor, în oraș, în kibuț, în moșav...Și în primul rând ce faci când îi găsești pe cetățeni? Îi torturezi. Aceasta este broșura care spune exact cum să-i torturezi, cum să-i răpești” a susținut Isaac Herzog.

Torture and ISIS style live-streamed executions - just some of the barbaric instructions on how to kidnap and kill listed in the Hamas terror handbook.



