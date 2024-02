Israelul a început 'Operațiunea Răzbunarea': atacă dezlănțuit în Liban / VIDEO

Anunțul a fost făcut de Forțele de Apărare Israeliene-IDF prin intermediul unui comunicat.

Informația a fost confirmată și de libanezi. Presa de stat libaneză și mass-media deținută de Hezbollah au raportat raiduri aeriene asupra mai multor orașe din sudul Libanului, inclusiv Aadchit, Souaneh și Chehabiya, potrivit CNN.

Anterior orașul Safed din nordul Israelului a fost atacat cu rachete despre care IDF a spus că au fost lansate de pe teritoriul libanez. O persoană a murit și mai multe sunt rănite în urma atacului.

⚠️ Israel is losing its mind. Hezbollah continues to bomb sensitive Israeli military positions. At least 2 zionist soldiers were killed. Israel responded by killing Lebanese children moments ago. Typical cowards. Hezbollah will now retaliate accordingly pic.twitter.com/BRv1zNndwO