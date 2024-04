Israelul, 'nemulțumit' de răspunsul Chinei după atacul Iranului: 'Speram o condamnare mai puternică și o recunoaștere clară a dreptului la autoapărare'

Israelul se declară „nemulțumit” de răspunsul Chinei în ceea ce privește atacul Iranului. Declarația a fost făcută de un diplomat israelian din China. Chinezii nu au condamnat atacul asupra Israelului.

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, i-a spus omologului său iranian că țara sa apreciază efortul Iranului de a nu viza țările din regiune și vecine”.

„Speram o condamnare mai puternică și o recunoaștere clară a dreptului Israelului de a se apăra. Din păcate, nu am văzut asta, motiv pentru care am fost nemulțumiți de declarație”, a declarat Yuval Waks, șeful adjunct al misiunii israeliene în China, potrivit The South China Morning Post, citată de Sky News.

El a mai spus că Israelul este conștient de „relațiile bilaterale bune” dintre China și Iran, dar că Israelul trebuie să-și exprime „preocupările grave față de chinezi cu privire la rolul negativ al Iranului în regiunea noastră și sprijinul său pentru grupurile teroriste”.

Țările occidentale au condamnat ferm atacul Iranului asupra Israelului.