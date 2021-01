Italianul Elia Viviani, în repaus două săptămâni din cauza unor motive cardiace

Ciclistul italian Elia Viviani, care s-a confruntat cu o ''uşoară problemă de ritm cardiac'', urmează o perioadă de repaus de două săptămâni, a anunţat, joi, echipa franceză Cofidis, citată de AFP, potriivt Agerpres.

Campionul olimpic în proba de omnium va relua competiţia cu ocazia Turului Emiratelor Arabe, programat în perioada 21-27 februarie.

"Duminica trecută am resimţit o problemă cu ritmul cardiac. Împreună cu medicul personal, am decis să realizez o investigaţie completă la clinica din Ancona. După aceste teste, eu am suferit o uşoară intervenţie care s-a desfăşurat cu succes", a afirmat Viviani.



"Miercuri, el a fost supus unei electrofiziologii intervenţionale care permite diagnosticarea eventualelor aritmii. Aceasta s-a desfăşurat fără complicaţii şi cu succes", a precizat dr. Michel Cerfontaine, medicul echipei Cofidis.



După Turul Emiratelor, rutierul italian are în program cursele Tirreno-Adriatico (10-16 martie) şi Milano-Sanremo (20 martie).