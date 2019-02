Iulia Curea, după înfringerea cu Gyor: 'Am luptat cât am putut, cred că s-a văzut frumos acest meci, probabil am făcut şi greşeli tehnico-tactice'

Extrema stângă de la CSM Bucureşti, Iulia Curea, a declarat sâmbătă, după înfrângerea cu Gyor ETO, deţinătoarea Ligii Campionilor, că echipa sa a luptat cât a putut şi că, ”probabil”, a făcut şi greşeli tehnico-tactice, potrivit news.ro.

Citeste si Doi dintre copiii lui El Chapo, inculpați în SUA pentru trafic de droguri - Cei doi s-ar ascunde în Mexic

”A fost un meci extrem de greu, nu ştiu ce ne-a lipsit. Am luptat cât am putut, cred că s-a văzut frumos acest meci, probabil am făcut şi greşeli tehnico-tactice. Ne lipsesc 4-5 jucătoare, este foarte important, totuşi am reuşit să menţinem echipa unită. Nu e cazul de presiune. Suntem bune, astăzi am fost aproape şi cred că o revenire cu Gyor de la cinci goluri spune multe despre echipa noastră. Le mulţumim fanilor şi îi aşteptăm mereu să ne susţină”, a declarat Iulia Curea, la Digi Sport.

La rândul său, Claudia Constantinescu a spus: ”Am fost foarte aproape, ne-am dorit foarte mult să câştigăm, dar nu am reuşit. Nu am mai trăit atmosfera aceasta, a fost extraordinar. Trebuie să luptăm în continaure şi să câştigăm următoarele meciuri. Nu există presiune, ne dorim noi foarte mult să câştigăm”.

Campioana României la handbal feminin, CSM Bucureşti, a fost învinsă sâmbătă, pe teren propriu, de Gyor ETO, deţinătoarea Ligii Campionilor, cu scorul de 27-25 (14-10), şi în partida retur din grupa a II-a.

În urma rezultatului, Gyor are 15 puncte, fiind liderul grupei, urmată de CSM, cu 10. Ambele echipe au obţinut anterior calificarea în faza sferturilor de finală ale competiţiei.

Celelalte partide ale etapei se joacă tot sâmbătă, între Vipers (8 puncte) – Krim (3) şi FTC Budapesta (7) – Thuringer (1).

În primele trei meciuri ale grupei, CSM a obţinut următoarele rezultate: 27-36 cu Gyor, 32-26 cu Krim şi 38-30 cu Thuringer.

Programul în continuare al campioanei României este: Krim – CSM (2 martie), CSM – Thuringer HC (8 martie).

CSM Bucureşti s-a calificat în grupa principală II, după următoarele rezultate în grupa preliminară D: 36-31 şi 34-28 cu FTC Budapesta, 28-30 şi 32-24 cu SG BBM Bietigheim, 29-27 şi 26-31 cu Vipers.

În grupele principale se luptă pentru calificarea în sferturile de finală ale competiţiei, în care vor ajunge primele patru clasate, iar ulterior vor evolua pentru calificarea la Turneul Final Four.

Meciurile din grupele principale au loc între 25 ianuarie – 10 martie 2019, cele eliminatorii din sferturi în 5-7 aprilie (turul) şi 12-14 aprilie 2019 (returul), iar Turneul Final Four va avea loc, din nou, la Budapesta, în 11-12 mai 2019.

În ultimele două sezoane, CSM Bucureşti a obţinut medalia de bronz a competiţiei, după ce în 2016 cucerea trofeul, şi se află la a patra participare consecutivă în Liga Campionilor.

Actuala deţinătoare a Ligii Campionilor este Gyor ETO.