Iurişniţi (USR Bistriţa-Năsăud): Barna are mari şanse să intre în turul doi; diaspora va influenţa votul

Deputatul USR de Bistriţa-Năsăud, Cristina Iurişniţi, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că Dan Barna, candidatul susţinut de Alianţa USR PLUS la alegerile prezidenţiale, are "mari şanse" să intre în turul al doilea.

"Ştim foarte bine că Dan Barna are mari şanse să intre în turul doi. Alianţa USR PLUS îşi doreşte un preşedinte implicat, un preşedinte aproape de oameni, un preşedinte care contează pentru români, care o să aducă o reală schimbare în ceea ce priveşte modalitatea de a face politică la nivel prezidenţial. Ne dorim ca acest vot, de duminică, să fie un vot care va însănătoşi România, un vot care să ducă România spre valorile europene, de care ne-am îndepărtat în ultimii doi ani şi jumătate, de când am avut PSD la putere", a declarat Iurişniţi, conform AGERPRES.În opinia acesteia, diaspora va influenţa votul de duminică."Vrem ca diaspora să fie cât mai apropiată de România. Nu putem avea două Românii, cei din ţară şi cei din afara ţării. Şi aici chiar ar fi de spus că un român plecat afară, dacă sună, aduce cel puţin cinci voturi pentru Dan Barna, pentru că singura soluţie pentru evoluţie este lucrul acesta. Cei din afară vor influenţa votul din interiorul ţării", a spus Iurişniţi.Cristina Iurişniţi a făcut un apel către cetăţeni să se prezinte în număr cât mai mare la urne în data de 10 noiembrie şi să arate responsabilitate, ţinând cont de sumele cheltuite de statul român pentru organizarea scrutinului."Avem nişte costuri destul de importante, 150 de milioane de euro, din care 50 de milioane pentru gestionarea secţiilor din străinătate şi 100 de milioane pentru votul din România, tot ce înseamnă logistica votului din România. Această sumă eu cred că ar trebui să ne responsabilizeze pe toţi, aşa că îi invit pe bistriţeni să meargă la vot în 10 noiembrie", a mai afirmat deputatul USR de Bistriţa-Năsăud.